Экономика
ВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства
В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Происшествия
Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке
Десятилетнюю жительницу города Карасук Новосибирской области, пропавшую два дня назад, нашли в клетке в подвале одного из общежитий.
Армия и оружие
Макрон рассказал о французском спецназе «Ягуар» на Ближнем Востоке
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о развернутых на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) подразделениях французского спецназа.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Наука
Ученые расшифровали геном гигантского кальмара
Международная группа ученых под руководством Руте да Фонсека из Копенгагенского университета провела предварительное секвенирование генома гигантского кальмара (Architeuthis dux) и выдвинула гипотезу об эволюции вида.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Футбол
Игрок сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Зенит»
Prosports.kz сообщает, что полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан может перейти в петербургский «Зенит».
Экономика
Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников
Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников.
Политика
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Происшествия
SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Политика
Трамп прокомментировал начало слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трамп прокомментировал начало судебных слушаний по импичменту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Интернет
Эксперты DeviceLock назвали самые популярные пароли в 2019 году
Как и в 2018 году, в 2019-м самыми популярными в мире паролями стали 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e).
Здоровье
Изменен порядок оказания медпомощи по гериатрии
Поправки в Порядок оказания медпомощи по профилю "гериатрия", едва вступив в силу, уже вызвали бурное обсуждения в социальных сетях.
Музыка
Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Общество
«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Футбол
Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»
Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
Хоккей
Отомстили: СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1
Петербургский ХК СКА отомстил финскому «Йокериту» за прошлый проигрыш со счётом 0:6, обыграв их в матче регулярного чемпионата КХЛ в четверг, 16 января.
Транспорт
На создание авиакомпании в ДФО потребуется до 30 млрд рублей
На создание авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе потребуется от 10 до 30 млрд рублей.
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Армия и оружие