Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Пора бежать в обменники? Что будет с рублем на фоне перемен в правительстве

Телеканал 360°15:40

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфаксвчера в 09:23

Рубль падал на новостях об отставке правительства

Коммерсантъвчера в 09:04

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАССвчера в 09:02

Рубль упал

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Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБКвчера в 08:42

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известиявчера в 09:07
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Политика

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Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец вчера в 05:11
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Lenta.ru 19:25
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Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

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Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал начало судебных слушаний по импичменту. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

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