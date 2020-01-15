Экономика
ВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства
В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Футбол
«Овьедо» арендовал вратаря «Реала» Лунина
20-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин на правах аренды перешел в «Овьедо».
Единоборства
В UFC прокомментировали оскорбления РЕН ТВ в адрес Конора Макгрегора
Вице-президент UFC по России Андрей Громковский рассказал, как в UFC отреагировали на оскорбления ирландского бойца Конора Макгрегора со стороны телеканала РЕН ТВ.
Футбол
Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года
Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси».
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Общество
Регулярный секс поможет задержать наступление менопаузы
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о ракете, сбившей «Боинг» в Иране
В интервью газете «Московский комсомолец» военный эксперт Алексей Леонков рассказал, какие, по его мнению, ракеты могли уничтожить украинский самолет в Иране.
Политика
В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Экономика
Рубль вырос после назначения Мишустина премьером
Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Общество
В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
Политика
Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ
Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке
Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Происшествия
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
Политика
Путин внес в Госдуму закон о введении должности зампреда Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности, следует из материалов базы данных ГД.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Происшествия
Административное здание горит в районе совхоза «Тепличный»
Возгорание одноэтажного административного здания локализовано в 08:09.
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Общество
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин
Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Игры
В 2020 году Epic Games Store продолжит бесплатно раздавать игры
В 2020 году онлайн-магазин Epic Games Store продолжит программу по бесплатной еженедельной раздачи игр.
Фигурное катание
Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале
В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко поделилась совместной фотографией с сестрой
Регина Тодоренко поделилась с поклонниками совместной фотографией с двоюродной сестрой.
Футбол
Нападающий «Динамо» Игбун госпитализирован в тяжелом состоянии
Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.