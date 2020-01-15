В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

Политика Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».

Политика Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины» Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.

Экономика Рубль вырос после назначения Мишустина премьером Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

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Происшествия Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Политика На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.