Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАССвчера в 09:02

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркетвчера в 11:35

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

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Курс рубля упал после отставки правительства

Газета.Ruвчера в 13:06

Рубль упал

Lenta.ruвчера в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБКвчера в 08:42

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфаксвчера в 09:23
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
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«Овьедо» арендовал вратаря «Реала» Лунина

20-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин на правах аренды перешел в «Овьедо».
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Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Газета.Ru 08:20
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В UFC прокомментировали оскорбления РЕН ТВ в адрес Конора Макгрегора

Вице-президент UFC по России Андрей Громковский рассказал, как в UFC отреагировали на оскорбления ирландского бойца Конора Макгрегора со стороны телеканала РЕН ТВ.
РИА Новости 08:47
Футбол

Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года

Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси».
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Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Общество

Регулярный секс поможет задержать наступление менопаузы

UfaTime.ru 14:07
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о ракете, сбившей «Боинг» в Иране

В интервью газете «Московский комсомолец» военный эксперт Алексей Леонков рассказал, какие, по его мнению, ракеты могли уничтожить украинский самолет в Иране.
Военное дело 04:49
Политика

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 14:43
Политика

Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
РИА Новости 10:20
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета вчера в 12:12
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы

RT на русском 16:30
Экономика

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января.
Известия 09:07
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Общество

В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
РИА Новости 15:29
Политика

Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ

Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Время Н вчера в 11:47
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Lenta.ru 14:25
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке

Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Газета.Ru 09:05
Происшествия

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
RT на русском 14:53
Политика

Путин внес в Госдуму закон о введении должности зампреда Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности, следует из материалов базы данных ГД.
Росбалт 12:47
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости вчера в 01:35
Политика

Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:36
Происшествия

Административное здание горит в районе совхоза «Тепличный»

Возгорание одноэтажного административного здания локализовано в 08:09.
АСТВ 15:55
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Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда

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Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
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Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

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В 2020 году Epic Games Store продолжит бесплатно раздавать игры

В 2020 году онлайн-магазин Epic Games Store продолжит программу по бесплатной еженедельной раздачи игр.
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Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале

В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
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Регина Тодоренко поделилась совместной фотографией с сестрой

Регина Тодоренко поделилась с поклонниками совместной фотографией с двоюродной сестрой.
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Нападающий «Динамо» Игбун госпитализирован в тяжелом состоянии

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Sport24.ru 06:36
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