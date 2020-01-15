В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

Политика Мишустин обозначил приоритеты своего правительства Глава Федеральной налоговой службы, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что Россия обладает всеми источниками для решения поставленных президентом Владимиром Путиным задач.

Общество Россиянин Бурков намерен признать вину в американском суде Обвиняемый в компьютерных преступлениях гражданин России Алексей Бурков намерен признать себя виновным в суде США, сообщил РИА Новости его адвокат Грегори Стэмбо.

Политика Россия и США провели консультации по стратегической безопасности Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.

Политика Правительство Медведева ушло в отставку Правительство Дмитрия Медведева в нынешнем составе работает с того момента, как на новый президентский срок был избран Владимир Путин.

Авто Представлен новый внедорожник GMC Yukon К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.

Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.

Политика Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции в июле 2017 года по запросу США и незаконно находящийся в предварительном заключении 30 месяцев в нарушение законов и конституции Греции, заявил о пытках и психологическом давлении на него и обратился за помощью ко всем.

Происшествия В ДТП под Саратовом погибли четыре человека Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).

Авто Студенты показали проект электромобиля из отходов Авторы проекта Luca считают, что успешный выпуск электрокара из вторичных полимеров позволит привлечь внимание промышленности к вопросам экологии и переработки отходов.

Наука Спутники показали загрязнение воздуха нефтедобывающими производствами Исследователи из Колорадского университета в Боулдере и Делфтского технического университета использовали спутниковые данные, чтобы выяснить уровень загрязнения воздуха оксидами азота от нефтедобывающих производств.

Политика Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования за Мишустина Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил журналистам, что коммунисты не будут голосовать за кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы Правительства России.

Политика В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.