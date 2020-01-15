В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

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Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Политика Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.

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Политика Депутата Рады уволили с должности главы комитета после секс-скандала Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал.

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Общество Президент «Грэмми» уволена за 10 дней до вручения премии Торжественная церемония вручения "Грэмми" пройдет 27 января НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Игги Поп получит "Грэмми" за вклад в индустрию звукозаписи — Билли Айлиш рассказала, за кого будет болеть на "Грэмми" — Уроженцев России выдвинули на "Грэмми"

Космос ESA опубликовало уникальное изображение северного полюса Марса Ученые отмечают: летом северный полюс Марса покрыт толстым слоем водяного льда, а температура иногда опускается до -125 градусов.

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Политика Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один На встрече с ушедшим в отставку правительством Мишустин заявил, что главной задачей кабинета министров на данный момент является исполнение положений, которые президент страны Владимир Путин озвучил в послании к Федеральному собранию.