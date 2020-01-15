Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Читать в источнике
Комментировать272

Подробнее о событии

Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Факты04:32

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркет15 января в 11:35

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 08:42

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Политика

Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ

Всего в состав группы вошло 75 человек, среди них законодатели, деятели культуры и спорта, представители общественных организаций.
Красная весна 15 января в 15:16
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
RT на русском 06:55
Общество

Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве

Ранее сообщалось, что аномальная теплая погода в декабре установила в Москве сразу три температурных рекорда: 18 декабря (плюс 5,6 градуса), 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).
Интерфакс вчера в 16:33
Происшествия

На выезде из Барнаула произошло массовое ДТП

Алтайская правда 04:40
Наука

В Швейцарии создано золото с плотностью пластмассы

АБН 15 января в 19:38
Технологии

В сеть слили предполагаемый дизайн Sony PlayStation 5

Piter.tv 08:01
Шоу-бизнес

Тамара Семина: Виталина занята только своими черными делами

Собеседник 14 января в 08:00
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 07:26
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

РИА Новости 06:56
Политика

МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы

«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
REGNUM 05:18
Общество

РФ получила право на экспорт говядины в Китай

Россия получила право на экспорт говядины в Китай, поставки возможны с 17 января, сообщает Россельхознадзор.
Интерфакс 07:47
Общество

В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Lenta.ru 04:32
Политика

Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.
Известия 07:01
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Политика

Депутата Рады уволили с должности главы комитета после секс-скандала

Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал.
ТАСС 08:02
Политика

ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Ведомости 05:49
Общество

Президент «Грэмми» уволена за 10 дней до вручения премии

Торжественная церемония вручения "Грэмми" пройдет 27 января НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Игги Поп получит "Грэмми" за вклад в индустрию звукозаписи — Билли Айлиш рассказала, за кого будет болеть на "Грэмми" — Уроженцев России выдвинули на "Грэмми"
Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес

Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Николаева с 60-летием.
ТАСС 02:04
Политика

Жириновский предложил ввести лимит на партии в 180 депутатов Госдумы

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести лимит на число мест для партий по итогам выборов в Госдуму.
REGNUM 06:31
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Происшествия

Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее

Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
REGNUM 07:04
Космос

ESA опубликовало уникальное изображение северного полюса Марса

Ученые отмечают: летом северный полюс Марса покрыт толстым слоем водяного льда, а температура иногда опускается до -125 градусов.
Портал Поиск 14 января в 08:52
Гаджеты

Huawei раскрыла постыдный секрет Android

На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.
iXBT.com 01:19
Политика

Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один

На встрече с ушедшим в отставку правительством Мишустин заявил, что главной задачей кабинета министров на данный момент является исполнение положений, которые президент страны Владимир Путин озвучил в послании к Федеральному собранию.
РБК 05:54
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Финансы

Экономист допустил падение курса рубля до 200 за доллар

Курс доллара в будущем может достичь 200 рублей, заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, передает «Лента.ру».
Rambler News Service вчера в 05:21
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Газета.Ru вчера в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное