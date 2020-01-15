Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Фактывчера в 04:32

Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС15 января в 09:06

Ключевые события фондового и валютного рынков при правительстве Медведева

РБК15 января в 13:50

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
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Путин: всем ветеранам войны к 75-летию Победы выплатят 75 тыс. рублей

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Лавров заявил, что до крушения «Боинга» у границ Ирана летали F-35

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Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru вчера в 07:53
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В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
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Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

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Польша заявила о своих правах на ряд предметов искусства в России

В министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России.
Известия 07:47
Общество

Павел Дуров был допрошен американским судом

REGNUM вчера в 15:43
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Здоровье

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек

Интерфакс 07:05
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Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором песен Григория Лепса

Куртуазный маньерист Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил РБК, что автором музыки к композиции выступил тогда еще кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
KM.ru вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей вчера в 08:19
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Общество

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Коммерсантъ 05:50
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК вчера в 08:38
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
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Появились фото камеры Leica M10-R

Ожидается, что вслед за камерой Leica M10 Monochrom, предназначенной для черно-белой съемки, компания Leica выпустит следующую новинку семейства М. Она будет называться Leica M10-R, а ее основой послужит датчик изображения разрешением 47 Мп.
iXBT.com 02:54
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
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Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

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Фигурное катание

Фигуристка зацепилась за костюм партнера волосами во время выступления

Во время проката ритм-танца одной из лучших пар страны Пайпер Гиллес и Поля Пуарье в одном из моментов партнерша зацепилась волосами за костюм партнера.
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Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

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Армия и оружие

Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск

Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.
REGNUM 16 января в 16:44
Культура

Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже

Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Газета.Ru вчера в 07:49
Политика

Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса

1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.
РБК 08:15
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

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На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

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РИА Новости 06:09
Политика

В кабмине Украины назвали министра с самой высокой зарплатой

Самой высокой зарплатой может похвастаться глава МВД Арсен Аваков. У него 100 041 гривен (4,2 тысячи долларов).
Московский Комсомолец 07:37
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