В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

Политика Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.

Политика Gazeta Wyborcza (Польша): Еврокомиссия критикует Путина за искажение истории Второй мировой войны (Gazeta Wyborcza) «Европейская комиссия полностью отвергает любые фальшивые тезисы, искажающие историю Второй мировой войны или представляющие таких ее жертв, как Польша, в роли преступников», — заявила вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова (Věra Jourová), которая приняла участие в дискуссии Европарламента на тему «фальсификации истории Европы и сохранения памяти о Второй мировой войне».

Политика Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.

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Политика Новым премьером может стать руководитель ФНС Михаил Мишустин Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».

Общество Умер сын писателя Джона Толкина Во Франции в больнице департамента Вар на 96-ом году жизни скончался Кристофер Толкин, сын известного британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.