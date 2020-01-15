Экономика
ВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства
В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.
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Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
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Gazeta Wyborcza (Польша): Еврокомиссия критикует Путина за искажение истории Второй мировой войны (Gazeta Wyborcza)
«Европейская комиссия полностью отвергает любые фальшивые тезисы, искажающие историю Второй мировой войны или представляющие таких ее жертв, как Польша, в роли преступников», — заявила вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова (Věra Jourová), которая приняла участие в дискуссии Европарламента на тему «фальсификации истории Европы и сохранения памяти о Второй мировой войне».
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Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
Подземные толчки в 4 утра разбудили жителей Петропавловска-Камчатского.
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Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»
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Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
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Политика
Технократный рост: каких преобразований ждут от кабмина Мишустина
От Михаила Мишустина на посту премьера ждут прежде всего прикладных преобразований, направленных на улучшение исполнения нацпроектов.
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Политика
Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing
Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
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«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Политика
Путин может помиловать осужденную за наркотики израильтянку
В четверг в рамках подготовки к визиту состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Кино
Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Политика
Новым премьером может стать руководитель ФНС Михаил Мишустин
Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Биатлон
Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов финишировал 11-м
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».
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Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью
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Мишустин назвал главные задачи на посту премьера
У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
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Умер сын писателя Джона Толкина
Во Франции в больнице департамента Вар на 96-ом году жизни скончался Кристофер Толкин, сын известного британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Футбол
Цорн заявил о неготовности РПЛ к расширению до 18 команд
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил решение клуба выступить против расширения Российской премьер-лиги с 16 команд до 18.
Футбол
«Рома» обыграла «Парму» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
«Парма» на своем поле уступила «Роме» в матче 1/8 финала Кубка Италии.