Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Курс рубля упал после отставки правительства

Газета.Ruвчера в 13:06

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известиявчера в 09:07

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфаксвчера в 09:23

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАССвчера в 09:02

Рубль упал

Lenta.ruвчера в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБКвчера в 08:42

Рубль падал на новостях об отставке правительства

Коммерсантъвчера в 09:04
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.
Piter.tv 12:56
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
Музыка

Кандидат в премьеры Михаил Мишустин оказался автором песен Лепса

МордовМедиа 08:28
Общество

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Газета.Ru 08:20
Политика

Gazeta Wyborcza (Польша): Еврокомиссия критикует Путина за искажение истории Второй мировой войны (Gazeta Wyborcza)

«Европейская комиссия полностью отвергает любые фальшивые тезисы, искажающие историю Второй мировой войны или представляющие таких ее жертв, как Польша, в роли преступников», — заявила вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова (Věra Jourová), которая приняла участие в дискуссии Европарламента на тему «фальсификации истории Европы и сохранения памяти о Второй мировой войне».
ИноСМИ 13:30
Происшествия

Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки

Подземные толчки в 4 утра разбудили жителей Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 16:15
Футбол

Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»

По мнению сенегальца, победителем должен был стать его соотечественник Садио Мане, играющий за "Ливерпуль".
Soccer.ru 12:23
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Происшествия

Бывший вице-премьер Дагестана осужден за растрату 80 млн рублей

REGNUM 09:55
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Политика

Технократный рост: каких преобразований ждут от кабмина Мишустина

От Михаила Мишустина на посту премьера ждут прежде всего прикладных преобразований, направленных на улучшение исполнения нацпроектов.
Известия 16:01
Политика

Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:36
Политика

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
Ведомости 14:00
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Известия 12:59
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 13:55
Политика

Путин может помиловать осужденную за наркотики израильтянку

В четверг в рамках подготовки к визиту состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Коммерсантъ 12:23
Кино

Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
Политика

Новым премьером может стать руководитель ФНС Михаил Мишустин

Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 11:43
Биатлон

Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов финишировал 11-м

Советский спорт 10:57
Происшествия

Опубликовано видео посадки SSJ-100 на недостроенную полосу

Lenta.ru 16:59
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».
Expert.ru 02:08
Наука

Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью

ToDay News Ufa 11:05
Политика

Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Российская газета 07:18
Общество

Умер сын писателя Джона Толкина

Во Франции в больнице департамента Вар на 96-ом году жизни скончался Кристофер Толкин, сын известного британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.
Комсомольская правда 15:15
Происшествия

СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Ридус 16:11
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 вчера в 06:16
Футбол

Цорн заявил о неготовности РПЛ к расширению до 18 команд

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил решение клуба выступить против расширения Российской премьер-лиги с 16 команд до 18.
RT на русском 15:39
Футбол

«Рома» обыграла «Парму» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

«Парма» на своем поле уступила «Роме» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Sportbox.RU 17:05
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