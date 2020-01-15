Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Российский рынок проводил правительство коротким падением рубля

Коммерсантъ15:18

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

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Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

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Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС09:06

Рубль упал

Lenta.ru09:01

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия09:07

Инвесторы не спешат пересматривать портфели после отставки правительства

РБК10:02
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Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 02:10
Общество

Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина

Для реализации предложений, прозвучавших в послании президента Федеральному собранию, потребуется вложить 400–500 млрд руб. в год.
РБК 06:06
Политика

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
ТАСС 16:20
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

Судебный пристав, раненный при стрельбе в мировом суде Новокузнецка, скончался в машине скорой помощи, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областной медицины катастроф.
Интерфакс 22:52
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru 06:25
Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Газета.Ru 13:46
Футбол

Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти

Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
ODDS.ru 13:01
Политика

Трамп хотел встретиться с Путиным до своей инаугурации, сообщает СМИ

Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
РИА Новости 22:58
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM 18:40
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Известия вчера в 03:44
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета 12:12
Космос

Древняя звезда раскрыла тайну происхождения Млечного пути

Машины и Механизмы вчера в 17:49
Финансы

Курс доллара снизился до 61,39 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля.
ТАСС 02:11
Общество

Замглавы Минстроя стал кандидатом на пост главы мусорной госкомпании

Новым руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО), курирующего мусорную реформу, может быть назначен замглавы Минстроя Никита Стасишин.
РБК 22:00
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

РИА Новости 19:06
Армия и оружие

Израиль нанес удары по целям ХАМАС после обстрела из сектора Газа

Росбалт 17:40
Общество

«Аэрофлот» создаст новую авиакомпанию на Дальнем Востоке

ГЛАС.RU 20:07
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
Гаджеты

Обновление от Apple случайно сломало наушники AirPods Pro

Apple обновлением прошивки случайно сломала наушники AirPods Pro.
ToDay News Ufa вчера в 20:55
Экономика

Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Газета.Ru 07:57
Здоровье

В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет

В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Педсовет вчера в 07:44
Происшествия

Суд арестовал тагильского стрелка, ранившего ребенка в голову

Накануне.Ru 07:17
Экономика

Рынок акций РФ незначительно меняется в ожидании новостей

Российский фондовый рынок днем незначительно меняется, слабо колеблясь около уровней предыдущего закрытия в отсутствие сильных внешних сигналов.
ПРАЙМ 07:56
Кино

Критики разгромили фильм с Робертом Дауни мл

Западные кинокритики разгромили новый фильм с участием Роберта Дауни мл. под названием "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".
Kinonews.ru 15:18
Футбол

ЦСКА может опередить «Динамо» в борьбе за Соболева

Sports.ru 07:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали о начале климатической весны в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, весна придет на территорию России в конце марта — начале апреля.
Gazeta.SPb 22:55
Экономика

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
RT на русском 13 января в 01:08
Здоровье

Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время 13 января в 09:42
Энергетика

Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти

Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Народные новости вчера в 20:09
Как работают Яндекс.Новости?
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