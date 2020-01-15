Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Российский рынок проводил правительство коротким падением рубля

Коммерсантъ15:18

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркет11:35

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

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Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС09:06

Рубль упал

Lenta.ru09:01

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия09:07

Российские фондовые индексы снизились после отставки правительства

РБК09:02
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Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией - это безумие и подлость, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
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Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
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Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК 04:19
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Политика

Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Взгляд.ру 20:15
Общество

Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля

Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Известия 04:42
Политика

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Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Наука

В сверхтекучем газе получили долгоживущий сверхзвуковой ток

Французские физики под руководством Элен Перрен (Hélène Perrin) из Университета Париж 13 впервые в эксперименте получили относительно устойчивое вращение сверхтекучего вещества — предваряющую образование гигантского вихря конфигурацию.
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Неизвестный открыл стрельбу в мировом суде в Кузбассе

Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
РБК 22:48
Общество

В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа

Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ТАСС 21:32
Наука

Исследователи бактерий получили очень красивое зрелище

Ученые изучали взаимодействие микроорганизмов в природе и неожиданно получили «бактериальные цветы».
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Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Общество

В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

Два необитаемых острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, ушли под воду из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на заявление индонезийского форума окружающей среды.
РИА Новости 22:22
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Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Lenta.ru 11:32
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BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect

На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
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Японские рыбаки вернулись к промыслу вблизи южных Курил

Японские рыбаки вернулись к промыслу в водах южных Курилльских островов, прерванному в декабре из-за задержания российскими пограничниками пяти шхун.
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В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15:05
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
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Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи от российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
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Renault Duster получил новую двутопливную версию

В числе первых автомобилей, которые могут рассчитывать на скорое оснащение бензиново-газового агрегата TCe 100 Eco-G, называются Renault Logan и Logan MCV, Renault Sandero и Sandero Stepway.
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Частый секс может задержать менопаузу

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Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Бизнесмены оценили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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В Приаргунском районе пожар унес жизнь человека. Сообщение о чрезвычайном происшествии в ночь на 15 января поступило накануне.
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Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом

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