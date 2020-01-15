В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

Политика Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Политика Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.

Политика Помпео отреагировал на смену правительства в России Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

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Армия и оружие В ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около 50 боевиков было уничтожено Вооружёнными силами САР при атаках на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.

Экономика Российскому рынку спрогнозировали торможение Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста.

Общество В центре Москвы скорректируют цены на парковку На нескольких платных парковках в центре Москвы будут скорректированы парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, сообщил ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Политика Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату Зеленский отметил, что зарплаты должны быть «нормальными» для текущей ситуации на Украине, чтобы на них можно было жить, но при этом учитывать положение дел в стране.