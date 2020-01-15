Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Читать в источнике
Комментировать275

Подробнее о событии

Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Факты04:32

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23

Рынок не продемонстрировал негатива на фоне отставки правительства

ТАСС15 января в 13:25

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 09:00

Рубль пережил отставку правительства РФ

REGNUMвчера в 00:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

НТВ 11:52
Политика

Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
REGNUM 09:26
Армия и оружие

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском 08:26
Происшествия

Названы причины посадки SSJ-100 на недостроенную ВПП в «Домодедово»

REGNUM вчера в 09:17
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Здоровье

Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир

Российская газета 00:30
Игры

Президент HTC в Китае: Left 4 Dead 3 выйдет для VR-устройств

Valve представила Half-Life: Alyx в ноябре 2019-го, а о релизе Left 4 Dead 3 пока ходят только слухи — официального анонса компания не публиковала.
CyberSport.ru 14:40
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь 09:46
Политика

Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
РБК 14:16
Политика

Помпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
РБК 13:19
Общество

Шнуров дал наставление новому премьер-министру Мишустину

Мойка78 06:51
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Политика

Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
Газета.Ru 13:44
Кино

Джордж Лукас встретил Малыша Йоду

News.ru 07:43
Политика

Послание президента вызвало положительные эмоции у 73% россиян

Позитивные эмоции послание президента России Федеральному собранию вызвало у 73% респондентов.
Коммерсантъ 07:35
Биатлон

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Газета.Ru 12:56
Армия и оружие

В ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около 50 боевиков было уничтожено Вооружёнными силами САР при атаках на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
RT на русском 13:02
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика

РБК 13:55
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 15 января в 06:16
Экономика

Консорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии

Ведомости 08:17
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
Интерфакс 12:36
Политика

Лавров ответил на вопрос о работе в новом правительстве

Ранее, выступая в филиале МГИМО в Ташкенте, Лавров ответил на вопрос о своей возможной должности в новом правительстве.
Радио Sputnik 05:26
Экономика

Российскому рынку спрогнозировали торможение

Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста.
Lenta.ru 05:50
Общество

В центре Москвы скорректируют цены на парковку

На нескольких платных парковках в центре Москвы будут скорректированы парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, сообщил ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Коммерсантъ 10:58
Общество

В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Lenta.ru 04:32
Политика

Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату

Зеленский отметил, что зарплаты должны быть «нормальными» для текущей ситуации на Украине, чтобы на них можно было жить, но при этом учитывать положение дел в стране.
Lenta.ru 14:09
Шоу-бизнес

«10 фактов обо мне»: Кристина Асмус рассекретила свою жизнь

Экспресс газета 14:30
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Космос

В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
ToDay News Ufa 15 января в 21:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное