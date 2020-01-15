В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

Политика Мишустин высказался о пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.

Экономика Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.

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Космос Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.

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Единоборства Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне Как информирует портал MMA Fighting, экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор пополнит свой счет на $ 3 млн, тогда как его оппонент, ветеран ММА Дональд Серроне — на $ 200 тысяч.