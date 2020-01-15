Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Фактывчера в 04:32

Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 09:00

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС15 января в 09:06

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
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Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Армия и оружие

В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
RT на русском 15 января в 05:52
Политика

Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Lenta.ru 16 января в 02:57
Экономика

Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году

Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.
REGNUM вчера в 22:55
Религия

Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение

РИА Новости 01:58
Общество

Власти Москвы согласовали митинг против реформы Конституции

Президент Владимир Путин анонсировал конституционную реформу два дня назад.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Происшествия

В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом

В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» перед вылетом загорелся двигатель самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines.
REGNUM 01:31
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Космос

Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
РИА Новости вчера в 02:04
Политика

РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 вчера в 08:11
Кино

Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

iReactor 16 января в 13:23
Происшествия

Георгий Кутоян обнаружен застреленным

В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.
Вести.Ru вчера в 06:37
Политика

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
РИА Новости 01:43
Биатлон

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Газета.Ru вчера в 12:56
Здоровье

Елена Малышева определила «самый хороший» тип рака

Вечерняя Москва 16 января в 00:51
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru вчера в 10:40
Политика

Законопроект о ликвидации «антироссийских» партий отозван из Госдумы

Авторы изменений в закон о политических партиях — депутаты Госдумы из «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот — предлагали ввести финансовые и «репутационные» основания для ликвидации «антироссийских» партий.
Росбалт вчера в 06:48
Армия и оружие

У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР

Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.
Avia.pro вчера в 20:12
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости вчера в 09:26
Общество

В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности

Российская газета 16 января в 07:13
Гаджеты

NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060

Игромания.ру вчера в 04:16
Технологии

Microsoft выпустил новый браузер Edge Chromium

Корпорация Microsoft выпустила новый браузер Edge, работающий на движке Chromium от Google.
Piter.tv 16 января в 06:44
Происшествия

В Мексике нашли тела десяти убитых музыкантов в грузовике

Полиция обнаружила обгоревшие тела десяти членов музыкального коллектива Sensation в грузовике в мексиканском муниципалитете Чилапа-де-Альварес.
RT на русском 02:44
Хоккей

Дмитрий Яшкин — о ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ 2020: «Главное в этой игре получить удовольствие и порадовать болельщиков»

Порадовать фанатов и зрителей, — заявил Яшкин в эфире программы «Все на Матч». ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020 состоится в Москве 19 января.
Матч ТВ вчера в 07:54
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости вчера в 18:28
Хоккей

Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Sputnik Литва вчера в 23:00
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Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне

Как информирует портал MMA Fighting, экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор пополнит свой счет на $ 3 млн, тогда как его оппонент, ветеран ММА Дональд Серроне — на $ 200 тысяч.
Газета.Ru 01:31
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Джикия и Ларссон возобновили тренировки в общей группе «Спартака»

Защитник Георгий Джикия и нападающий Джордан Ларссон возобновили тренировки в общей группе «Спартака» после пищевого отравления и микротравмы соответственно, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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