Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС15 января в 09:06

Держится курса

Российская газета16 января в 11:23

Российский рынок проводил правительство коротким падением рубля

Коммерсантъ15 января в 15:18

Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Фактывчера в 04:32

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 09:00

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
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Политика

Путин получил письмо от Хафтара

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о согласии посетить Россию для переговоров по Ливии.
News.ru вчера в 07:51
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Армия и оружие

В ЛНР заявили о поломке машин ВСУ из-за некачественного топлива

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что некачественное топливо привело к выходу из строя девяти машин ВСУ.
RT на русском 05:51
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Спорт

Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе КМ в Чехии

Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии.
Коммерсантъ 06:35
Наука

Задержать менопаузу может регулярный секс

Британские исследователи из Университетского колледжа пришли к выводу, что регулярный секс может задерживать менопаузы у женщин.
МедиаПоток вчера в 08:17
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Армия и оружие

Эффектные кадры: в Сети появились фото «слоновьей прогулки» МиГ-29

Напомним, МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным в СССР.
Российская газета 04:20
Экономика

Консорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии

Ведомости вчера в 08:17
Экономика

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Коммерсантъ 05:50
Кино

16 января состоится премьера фильма с Егором Кридом

Ведь 16 января выходит в прокат фильм, где он дебютировал как актер, – "(НЕ) Идеальный мужчина".
Smi58.ru 15 января в 07:01
Политика

Владимир Путин почтил память жертв блокады на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда побывал на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина».
REGNUM 06:57
Общество

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
РИА Новости 03:15
Общество

Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес

Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии

Вчера же Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроили для себя пышное торжество в Санкт-Морице, куда прибыли 300 приглашенных.
StarHit.ru 04:00
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ 04:19
Биатлон

Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге

Pravda.Ru вчера в 09:57
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10

Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Shraibikus News 16 января в 10:19
Происшествия

Восемь человек отравились едой в доме престарелых в Подмосковье

В Московской области из-за отравления едой несколько постояльцев дома престарелых отправлены в больницу.
Российская газета 04:39
Политика

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Вести.Ru 03:59
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Армия и оружие

Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана

ТК Звезда 16 января в 23:10
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru вчера в 16:57
Теннис

Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

РИА Новости 04:33
Происшествия

В Москве уволился директор школы, в которой ученик ударил учительницу

Власти Москвы подтвердили информацию о том, что в одной из городских школ подросток ударил учителя, директор учреждения после инцидента принял решение уволиться.
ТАСС 05:15
Энергетика

«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
ТАСС вчера в 07:19
Игры

CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077

ГТРК Самара вчера в 05:32
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
РИА Новости вчера в 00:54
Авто

Глава Volkswagen: эра классических автопроизводителей закончилась

Красная весна 16 января в 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
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