Экономика
Российская газетаКурс рубля незначительно снизился на новости об отставке правительства
"Отечественная валюта сегодня вела себя стабильно на ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, хотя новость про отставку правительства сменило направления курсов", - рассказал "Российской газете" Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.
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Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро
Финмаркет15 января в 11:35
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