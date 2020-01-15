Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Фактывчера в 04:32

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС15 января в 09:06

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 09:00

Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25
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Политика

Пушков прокомментировал слова Помпео об отставке правительства России

Политика России в отношении Соединенных Штатов не изменится, заявил сенатор Алексей Пушков в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео по поводу отставки кабинета министров РФ.
Известия вчера в 23:46
Единоборства

Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости 16 января в 17:21
Наука

Ученые установили точную причину гибели динозавров

Ученые из Йельского университета в США пришли к выводу, что к вымиранию динозавров 66 млн лет назад привело исключительно падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность.
REGNUM 00:16
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
Известия 00:27
Общество

Индия приостановила проект Hyperloop

Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.
РИА Новости 00:25
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Айза Анохина обвинила Гуфа в распадающемся браке

Блогер и рэп-исполнительница Айза Анохина сообщила своим подписчикам в Instagram, что ее нынешний брак "трещит по швам" из-за выходок первого мужа, рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.
Газета.Ru 16 января в 08:49
Хоккей

Дубль Кучерова помог «молниям» разгромить «Виннипег»

"Тампа-Бэй" на выезде разгромила "Виннипег" - 7:1. На счету Никиты Кучерова две заброшенные шайбы, голкипер "молний" Андрей Василевский одержал десятую подряд победу.
Российская газета 00:00
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

В конце следующей недели в центральных и северо-западных регионах России понизится температура, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 00:42
Происшествия

В Новосибирске мать задушила девятилетнюю дочь

В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
News.ru вчера в 06:06
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Хоккей

Окровавленный Овечкин, получивший клюшкой в лицо, попал на видео

Экспресс газета вчера в 04:35
Футбол

«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками

«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
Чемпионат вчера в 15:33
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Кино

Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Известия 15 января в 20:54
Технологии

Windows 7 получила финальное обновление

Microsoft выпустила последнее обновление для Windows 7. Обновление KB4534310 исправляет ошибки в системе, а KB4534314 улучшает систему безопасности.
The GEEK 16 января в 03:50
Политика

Максим Орешкин может стать помощником Путина по экономике — Bloomberg

Американское агентство Bloomberg утверждает, что министр экономического развития России из второго правительства Дмитрия Медведева Максим Орешкин может стать помощником президента России по вопросам экономики.
REGNUM вчера в 09:40
Политика

Госдума утвердила Мишустина премьером

После короткого рамочного выступления Михаила Мишустина, который уделил особое внимание теме нацпроектов и цифровизации экономики, спикер Госдумы Вячеслав Володин предоставил слово представителям фракций, которые задали вопросы кандидату в премьеры.
Московский Комсомолец 16 января в 07:27
Происшествия

Три человека пострадали при нападении в ресторан в Японии

Вооруженные ножами преступники ворвались в ресторан в Японии и ранили трех сотрудников, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:23
Политика

Мишустин и Медведев провели встречу

RT на русском вчера в 05:51
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей 16 января в 12:11
Гаджеты

Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi

Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
iXBT.com 16 января в 19:12
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Интерфакс вчера в 23:41
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана

Отмечается, что такой уровень погодной опасности будет введен в период с 3.00 до 21.00.
Газета.Ru вчера в 11:09
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

Рамблер вчера в 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
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