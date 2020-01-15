Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия09:07

Российские фондовые индексы снизились после отставки правительства

РБК09:02

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС09:02

Рубль упал

Lenta.ru09:01

Основные фондовые индексы на российских биржах практически не изменились на новостях об отставке правительства

Эхо Москвы08:47

Рубль упал на новостях об отставке правительства

Коммерсантъ09:04

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс08:42
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В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
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Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
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Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза

Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.
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Новый клип Егора Крида за сутки набрал полтора миллиона просмотров

"Даже если ваши глаза не голубого цвета - вы все равно сможете прочувствовать эту песню!" — говорится в описании к видео.
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Пятый марсоход НАСА получит официальное имя в марте этого года после того, как эксперты подведут итоги второго этапа конкурса среди школьников, который космическое агентство США проводит с августа прошлого года.
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Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
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Путин поручил создать авиакомпанию для перелетов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании для перевозки пассажиров в Дальневосточном федеральном округе.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75

Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
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В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 10:15
Армия и оружие

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
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Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»

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Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
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Путин призвал создать в России систему раздельного сбора мусора

Президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо сформировать полноценную систему экологического мониторинга и ввести систему раздельного сбора мусора.
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Шоу-бизнес

Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4

"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
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Частный вертолет экстренно приземлился в Подмосковье

РБК 08:27
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Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
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Фотография Читы попала в комедийный сериал на «СТС»

Новый комедийный сериал "Папик", который многие россияне ждали с нетерпением, вышел в вещание на "СТС" 13 января.
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Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

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Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
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Конституцию России ждут изменения

В своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что в Конституцию Российской Федерации необходимо внести некоторые изменения.
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Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
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В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

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Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус

Режиссер Никита Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна дома в Москве после того, как, предположительно, отдыхала в баре вместе с внуком режиссера.
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Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
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«Я был в шоке»: топ-менеджер «Нафтогаза» рассказал о «споре» с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом

Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:12
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Защитник «Ротора» Ненахов перешёл в «Ахмат»

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