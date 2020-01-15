Экономика
ВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства
В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Политика
Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза
Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Культура
Новый клип Егора Крида за сутки набрал полтора миллиона просмотров
"Даже если ваши глаза не голубого цвета - вы все равно сможете прочувствовать эту песню!" — говорится в описании к видео.
Космос
Ровер «Марс-2020» получит официальное имя в марте
Пятый марсоход НАСА получит официальное имя в марте этого года после того, как эксперты подведут итоги второго этапа конкурса среди школьников, который космическое агентство США проводит с августа прошлого года.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для перелетов на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании для перевозки пассажиров в Дальневосточном федеральном округе.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Авто
Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75
Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Кино
Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»
Политика
Путин призвал создать в России систему раздельного сбора мусора
Президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо сформировать полноценную систему экологического мониторинга и ввести систему раздельного сбора мусора.
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Экономика
Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере
Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
Культура
Фотография Читы попала в комедийный сериал на «СТС»
Новый комедийный сериал "Папик", который многие россияне ждали с нетерпением, вышел в вещание на "СТС" 13 января.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Политика
Конституцию России ждут изменения
В своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что в Конституцию Российской Федерации необходимо внести некоторые изменения.
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Происшествия
Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус
Режиссер Никита Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна дома в Москве после того, как, предположительно, отдыхала в баре вместе с внуком режиссера.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Политика
«Я был в шоке»: топ-менеджер «Нафтогаза» рассказал о «споре» с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом
Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Футбол