Финансы
Рифей-ПермьКурс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже
Рубль упал по отношению к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже, сообщает РИА Новости. В первые часы торгов курс американской валюты вырос до 72,77 рубля, европейская валюта подорожала до 82,6 рубля.
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