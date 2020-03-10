Финансы

Рифей-ПермьРифей-ПермьКурс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже

Рубль упал по отношению к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже, сообщает РИА Новости. В первые часы торгов курс американской валюты вырос до 72,77 рубля, европейская валюта подорожала до 82,6 рубля.
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Курс доллара и евро взлетели в начале торгов на Мосбирже

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