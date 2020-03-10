Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВРоссийский фондовый рынок рухнул после срыва сделки в ОПЕК

После срыва сделки ОПЕК рухнул российский фондовый рынок. По данным Мосбиржи, ценные бумаги нефтяных компаний страны упали на 12-15%. Индекс Мосбиржи упал на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС - на 16%, до 1056 пункта.
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