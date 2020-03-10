10 марта рынок акций открылся падением индексов Московской биржи и РТС на 10-10,9%. Доллар вырос до 72,8 рубля, евро — до 82,6 рубля. С 7 по 9 марта торги не велись из-за праздника 8 марта.

Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже

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