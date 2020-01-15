Экономика

Газета.RuГазета.RuКурс рубля упал после отставки правительства

Российский рынок вздрогнул после неожиданного известия об отставке правительства. Курс доллара в моменте прибавлял 20 копеек, а индекс Мосбиржи падал на 0,3%. Впрочем, к окончанию торгов рынок воспрянул. Инвесторы заняли выжидательную позицию, но в драматическое падение никто не верит.
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Как рубль отреагировал на отставку правительства?

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Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Рынок не продемонстрировал негатива на фоне отставки правительства

ТАСС15 января в 13:25

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 09:00

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
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Армия и оружие

Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

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Общество

Суд перенес рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького

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В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе

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Известия 12:34
Здоровье

Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка

По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
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Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
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Происшествия

МВД выплатит 500 тыс. рублей за убийство задержанного полицейским

Мосгорсуд увеличил со 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб. компенсацию матери 37-летнего Дмитрия Демидова, которого в Петербурге застрелил оперативник в 2015 году.
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Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
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Тамара Семина: Виталина занята только своими черными делами

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Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
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Помпео прокомментировал смену правительства РФ

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В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
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СК завел дело на главу минздрава Саратовской области

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Полузащитник сборной Казахстана прибыл на просмотр в «Зенит»

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Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
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Актуальная генерация внедорожного Fortuner выпускается пять лет.
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Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения польской Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией.
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В Новокузнецке мужчина открыл огонь в суде

В Кемеровской области в Новокузнецке мужчина открыл из ружья огонь в судебном участке.
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