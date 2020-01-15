Экономика
Газета.RuКурс рубля упал после отставки правительства
Российский рынок вздрогнул после неожиданного известия об отставке правительства. Курс доллара в моменте прибавлял 20 копеек, а индекс Мосбиржи падал на 0,3%. Впрочем, к окончанию торгов рынок воспрянул. Инвесторы заняли выжидательную позицию, но в драматическое падение никто не верит.
Читать в источнике
Оценить391
Подробнее о событии
Показать все источники
Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга
ПРАЙМ15 января в 21:25
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия
Бывший мэр Калининграда впал в кому
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко получил травму головы, после чего впал в кому.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Армия и оружие
Эксперт: российский «Бал» может закрыть турецкую «калитку» в Босфоре
Как сообщил обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин, Россия способна закрыть «калитку» пролива Босфор в Черное море.
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Общество
Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»
В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
Здоровье
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
Гаджеты
Leica M10 Monochrom: камера за $8300 для чёрно-белой фотографии
Компания Leica представила фотоаппарат M10 Monochrom, который, как утверждается, выводит качество чёрно-белой фотографии на совершенно новый уровень.
Происшествия
В Китае второй человек умер от неизвестного ранее короновируса
В китайском городе Ухань зафиксирован второй смертельный случай от короновируса, о существовании которого специалисты узнали в конце прошлого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Общество
Суд перенес рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького
Пресненский суд в пятницу провел заседание по иску группы артистов МХАТ имени Горького к работодателю и перенес его рассмотрение на 7 февраля, сообщил РИА Новости юрист театра Федор Кириллов.
Общество
В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе
Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Здоровье
Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка
По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Происшествия
МВД выплатит 500 тыс. рублей за убийство задержанного полицейским
Мосгорсуд увеличил со 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб. компенсацию матери 37-летнего Дмитрия Демидова, которого в Петербурге застрелил оперативник в 2015 году.
Наука
Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Шоу-бизнес
Тамара Семина: Виталина занята только своими черными делами
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Политика
Fort Russ News (США): Путин трансформирует Россию (Fort Russ News)
Путин предложил обсудить, подготовить и вынести на общенародный референдум целый ряд поправок к действующему с 1993 г. основному закону России, который, как он сказал, в целом не исчерпал своего потенциала в плане защиты демократии, прав и свобод граждан.
Политика
Помпео прокомментировал смену правительства РФ
Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
Происшествия
Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
Футбол
Полузащитник сборной Казахстана прибыл на просмотр в «Зенит»
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Гаджеты
Производительность iPhone 12 может достигнуть MacBook Pro
Согласно отчёту специалистов MacWorld, iPhone 12 будет такой же мощный, как MacBook Pro.
Авто
Обновленный внедорожник Toyota Fortuner тестирует компания
Актуальная генерация внедорожного Fortuner выпускается пять лет.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Варшавы
Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения польской Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией.
Происшествия
В Новокузнецке мужчина открыл огонь в суде
В Кемеровской области в Новокузнецке мужчина открыл из ружья огонь в судебном участке.