Российский рынок вздрогнул после неожиданного известия об отставке правительства. Курс доллара в моменте прибавлял 20 копеек, а индекс Мосбиржи падал на 0,3%. Впрочем, к окончанию торгов рынок воспрянул. Инвесторы заняли выжидательную позицию, но в драматическое падение никто не верит.

Политика США и Китай подписали первую часть торгового соглашения Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.

Общество Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.

Политика Трамп ожидает полного оправдания по импичменту в Сенате Президент США Дональд Трамп ожидает начала процедуры импичмента в Сенате и расчитывает на полное оправдание по выдвинутым против него обвинениям.

Футбол Шкурин провел первую тренировку с ЦСКА Новичок ЦСКА Илья Шкурин провел первую тренировку с командой. Сейчас москвичи работают на сборе в испанском Кампоаморе.

Происшествия В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк "По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.

Автоспорт Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара» Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».

Космос Магнитные бури возникают ближе к Земле, чем считалось ранее Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.

Экономика В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему Пенсионные накопления можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана (ГПП) в рамках одного негосударственного пенсионного фонда в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода, рассказал в интервью "Российской газете" первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Политика В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».