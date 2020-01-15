Экономика
Газета.RuКурс рубля упал после отставки правительства
Российский рынок вздрогнул после неожиданного известия об отставке правительства. Курс доллара в моменте прибавлял 20 копеек, а индекс Мосбиржи падал на 0,3%. Впрочем, к окончанию торгов рынок воспрянул. Инвесторы заняли выжидательную позицию, но в драматическое падение никто не верит.
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Политика
Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа
Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Политика
Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Политика
Трамп ожидает полного оправдания по импичменту в Сенате
Президент США Дональд Трамп ожидает начала процедуры импичмента в Сенате и расчитывает на полное оправдание по выдвинутым против него обвинениям.
Футбол
Шкурин провел первую тренировку с ЦСКА
Новичок ЦСКА Илья Шкурин провел первую тренировку с командой. Сейчас москвичи работают на сборе в испанском Кампоаморе.
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде
На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Киберспорт
«Видения Н’Зота»: для WoW вышло новое обновление
Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили обновление «Видения Н'Зота» для World of Warcraft.
Автоспорт
Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»
Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Единоборства
Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Футбол
Краневиттер может перейти из «Зенита» в мексиканский «Монтеррей»
Хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер может перейти в мексиканский "Монтеррей", сообщил в своем Twitter журналист Диего Армандо Медина.
Авто
Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России
На портале Seltos.Club появилась информация о топовой версии кроссовера Kia Seltos.
Космос
Магнитные бури возникают ближе к Земле, чем считалось ранее
Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
Происшествия
Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда
Футбол
Азар: тренировки у итальянских тренеров приносят меньше удовольствия
На занятиях у итальянских тренеров получаешь меньше удовольствия, потому что приходится выполнять монотонную работу и не отвлекаться.
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана (ГПП) в рамках одного негосударственного пенсионного фонда в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода, рассказал в интервью "Российской газете" первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Шоу-бизнес
Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Политика
МИД Британии тайно финансировал Reuters в годы холодной войны
В первую очередь, для МИД Великобритании, «врагами» были советское ТАСС и французское «AFP».
Политика
В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским
Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Гаджеты
Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
Политика
Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой
Футбол