Экономика

Газета.RuГазета.RuКурс рубля упал после отставки правительства

Российский рынок вздрогнул после неожиданного известия об отставке правительства. Курс доллара в моменте прибавлял 20 копеек, а индекс Мосбиржи падал на 0,3%. Впрочем, к окончанию торгов рынок воспрянул. Инвесторы заняли выжидательную позицию, но в драматическое падение никто не верит.
Читать в источнике
Комментировать184

Подробнее о событии

Рынок не продемонстрировал негатива на фоне отставки правительства

ТАСС13:25

Инвесторы не спешат пересматривать портфели после отставки правительства

РБК10:02

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия09:07

Рубль упал

Lenta.ru09:01

Рубль обвалился на фоне отставки Медведева и правительства

Национальная служба новостей08:55

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс09:23

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркет11:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика

Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа

Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Русская Планета 13:00
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Политика

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Коммерсантъ 13:06
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни

РИА Новости 10:50
Политика

Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Life.ru 11:55
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК 04:19
Политика

Трамп ожидает полного оправдания по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп ожидает начала процедуры импичмента в Сенате и расчитывает на полное оправдание по выдвинутым против него обвинениям.
REGNUM 11:19
Футбол

Шкурин провел первую тренировку с ЦСКА

Новичок ЦСКА Илья Шкурин провел первую тренировку с командой. Сейчас москвичи работают на сборе в испанском Кампоаморе.
Бомбардир.ру 00:49
Происшествия

В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 13:40
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде

На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Woman.ru 06:06
Киберспорт

«Видения Н’Зота»: для WoW вышло новое обновление

Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили обновление «Видения Н'Зота» для World of Warcraft.
REGNUM 09:35
Культура

Билли Айлиш запишет заглавную песню нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru 11:03
Автоспорт

Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
7 новостей 04:28
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
Футбол

Краневиттер может перейти из «Зенита» в мексиканский «Монтеррей»

Хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер может перейти в мексиканский "Монтеррей", сообщил в своем Twitter журналист Диего Армандо Медина.
Московский Комсомолец 13:11
Авто

Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России

На портале Seltos.Club появилась информация о топовой версии кроссовера Kia Seltos.
Профиль 13:36
Космос

Магнитные бури возникают ближе к Земле, чем считалось ранее

Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
HotGeo вчера в 13:46
Происшествия

Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда

REGNUM вчера в 04:52
Футбол

Азар: тренировки у итальянских тренеров приносят меньше удовольствия

На занятиях у итальянских тренеров получаешь меньше удовольствия, потому что приходится выполнять монотонную работу и не отвлекаться.
Чемпионат 10:37
Экономика

В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана (ГПП) в рамках одного негосударственного пенсионного фонда в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода, рассказал в интервью "Российской газете" первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
РИА Новости 12 января в 00:43
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
Политика

МИД Британии тайно финансировал Reuters в годы холодной войны

В первую очередь, для МИД Великобритании, «врагами» были советское ТАСС и французское «AFP».
ГЛАС.RU вчера в 13:44
Политика

В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским

Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
Взгляд.ру 13:17
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Гаджеты

Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700

Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
iXBT.com 13 января в 10:21
Политика

Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой

Политика Сегодня 12:48
Футбол

«Зенит» взял Кокорина на сборы в Катар

Газета.Ru вчера в 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное