Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркетвчера в 11:35

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известиявчера в 09:07

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфаксвчера в 09:23

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАССвчера в 09:02

Рубль упал

Lenta.ruвчера в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБКвчера в 08:42

Рубль падал на новостях об отставке правительства

Коммерсантъвчера в 09:04
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Политика

Володин дал оценку работе правительства, ушедшего в отставку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что правительство, ушедшее вчера в отставку, выстроило эффективную работу.
Московский Комсомолец 06:02
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
РБК 05:06
Политика

«Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Фракция «Справедливой России» единогласно проголосовала за поддержку выдвинутой президентом кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Коммерсантъ 04:21
Авто

Porsche 718 Cayman и 718 Boxster получили новые версии

Компания Porsche объявила о пополнении в семействе среднемоторных моделей «718-й» серии: купе 718 Cayman и 718 Boxster вскоре станут доступны в версии GTS 4.0.
Движок 04:45
Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Lenta.ru 03:42
Политика

Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая текущего года.
Lenta.ru 05:22
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Общество

Фонд борьбы с коррупцией требует от Михаила Мишустина объяснить, как его жена заработала 800 млн рублей

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал новый пост, посвященный доходам семьи нового премьер-министра Михаила Мишустина.
Весьма 05:43
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Общество

Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире

Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.
Известия 06:14
Гаджеты

Новые iPhone получат 6 ГБ оперативной памяти

Топовая модель получит 6,7-дюйма, другую оснастят 5,7 дюйма и две версии будут выпускать с 6,1-дюймовым дисплеем.
The GEEK вчера в 06:41
Экономика

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Ведомости 02:08
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Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:55
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru 14 января в 13:46
Общество

В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
RT на русском 04:07
Политика

Михаил Мишустин провел встречи с фракциями Госдумы

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин провел встречи с фракциями Государственной Думы.
Телеканал Санкт-Петербург 06:17
Экономика

Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO

Вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев ждет в этом году до 10–15 IPO компаний первого-второго эшелона – «если позитивные условия на рынке сохранятся».
Ведомости вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Елена Воробей сломала руку на концерте

Артистка Елена Воробей на своей странице в соцсети рассказала поклонникам о том, что сломала руку на концерте в Ногинске.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что негативно относится к инициативе депутатов о списании долгов россиян по кредитам.
РБК 06:34
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Вокруг ТВ вчера в 07:05
Общество

Российским учителям доплатят за классное руководство

Уралинформбюро вчера в 05:26
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
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Космос

«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
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Тимофей Калачёв вернулся в ФК «Ростов»

Наша задача – продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова», - отметил Тимофей Калачёв.
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В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
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Умер контрразведчик Иван Устинов

Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».
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Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию

Коммерсантъ 06:18
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