Экономика
Neva.TodayКурс рубля упал после отставки правительства
Российская валюта немного ослабела после неожиданной новости об отставке правительства. Российский рубль упал после новости об отставке правительства. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга
ПРАЙМ15 января в 21:25
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»
Общество
Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров
Биатлон
Гараничев, Елисеев, Латыпов и Логинов побегут эстафету в Рупольдинге
За Россию выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Происшествия
В Самаре локализовали пожар в ресторане
Происшествия
В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей
Футбол
Платини: «ФИФА и CAS действуют, как мафия»
Мишель Платини сравнил Международную федерацию футбола (ФИФА) и арбитражный спортивный суд (CAS) с работой мафии.
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил в Google Play 17 приложений для смартфонов на Android, которые способствуют быстрой разрядке батареи гаджета.
Здоровье
В Амурской области возобновил работу совет глав при губернаторе
Построить работу в новом формате Василий Орлов предложил по принципу работы Госсовета РФ.
Здоровье
Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Политика
Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Кино
Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Политика
Соловьёв вступил в спор с экспертом в прямом эфире
Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своего политического ток-шоу на телеканале «Россия 1» вступил в спор с экспертом Григорием Амнуэлем и накричал на него.
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Политика
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Армия и оружие
Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота
На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Политика
Юристы Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы
Юристы Дональда Трампа назвали инициированный палатой представителей процесс импичмента "нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента".
Политика
Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Происшествия
Росгвардейцы спасли мужчину, упавшего в Москву-реку
Росгвардейцы, обеспечивающие безопасность в ходе мероприятий по случаю Крещения, спасли упавшего в Москву-реку мужчину.
Футбол
Бауэр: в Германии пишут — «Шальке» счастлив, что больше не должен платить зарплату Тедеско
Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Спартак» и рассказал, что говорят о наставнике московского клуба Доменико Тедеско в Германии.