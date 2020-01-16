Экономика

Neva.TodayNeva.TodayКурс рубля упал после отставки правительства

Российская валюта немного ослабела после неожиданной новости об отставке правительства. Российский рубль упал после новости об отставке правительства. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Курс рубля вырос перед рассмотрением Мишустина на пост главы кабмина

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Трамп отверг все обвинения по импичменту

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Политика

Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
News.ru вчера в 10:21
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Десятки террористов с танками атаковали военных в Сирии

Около 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф в провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 12:45
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Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Газета.Ru вчера в 02:37
Политика

Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы

МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.
Московский Комсомолец вчера в 04:49
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Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной

РИА Новости вчера в 22:30
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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

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Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:29
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«Новая газета» обратилась в ФСБ с просьбой объяснить новую волну лжеминирований

«Новая газета» обратилась с открытым письмом к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой объяснить новую волну лжеминирований.
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Алишер Усманов подарил Людмиле Поргиной автомобиль

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Политика

Хафтар написал Путину письмо с благодарностью

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира в Ливии.
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News.ru вчера в 05:43
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Rostov gazeta вчера в 08:49
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Истребители МиГ-29 из ВВС Египта показали мощь в «слоновьей прогулке»

МиГ-29 из военной авиации Египта приняли участие в «слоновьей» прогулке боевых машин.
Актуальные Новости вчера в 13:49
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Американские ученые засняли, как две бездомные кошки, которые оказались в научно-исследовательском учреждении, где изучают разложение тела, поедали человеческую плоть.
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Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

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В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

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Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
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