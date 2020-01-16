Экономика
Neva.TodayКурс рубля упал после отставки правительства
Российская валюта немного ослабела после неожиданной новости об отставке правительства. Российский рубль упал после новости об отставке правительства. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Отставка правительства рублю не помеха: почему трейдеры по-прежнему верят в валюту РФ?
Вести.Финанс16 января в 00:19
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