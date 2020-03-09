Экономика

Москва 24Москва 24Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть

Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости. В настоящий момент данные Московской биржи недоступны, поскольку она закрыта.
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Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

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Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, при каких условиях он вернется в "Зенит" по окончании аренды в нынешнем клубе.
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У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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Торговая сеть «Магнит» планирует увеличить объем производства собственных овощей и нарастить объем закупок у российских производителей, чтобы снизить зависимость от импорта, сообщила пресс-служба ритейлера.
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Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.
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Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных

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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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"Заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области превышает уровень эпидемического порога на 28,6%", - сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
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Италия распространяет карантин на всю территорию

Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшего от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
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Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
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АКРА объявило о начале финансового кризиса

10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
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Путин прокомментировал падение цен на нефть и ослабление курса рубля

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что экономика страны сумеет справиться с негативными последствиями, вызванными падением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля.
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