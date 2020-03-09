Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости. В настоящий момент данные Московской биржи недоступны, поскольку она закрыта.

Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть

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