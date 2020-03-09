Резкий скачок курса доллара и евро по отношению к рублю произошел на фоне новостей о том, что стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов падала до 31,02 доллара за баррель.

Курс рубля упал вслед за обрушением цен на нефть

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