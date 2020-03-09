Экономика
Взгляд.руКурс рубля упал вслед за обрушением цен на нефть
Резкий скачок курса доллара и евро по отношению к рублю произошел на фоне новостей о том, что стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов падала до 31,02 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена евро взлетела до 82 рублей на фоне падения стоимости нефти
Московский Комсомолец08 марта в 20:17
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 19:30, Ашберн
Экономика
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в дебютном матче Мамаева
Футбольный клуб «Ростов» обыграл ЦСКА в матче Российской Премьер-Лиги, который состоялся 9 марта на «Ростов Арене».
Футбол
«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов
«Лейпциг» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном поединке 1\8 финала турнира немецкий клуб обыграл «Тоттенхэм».
Политика
Трамп пообещал серьезные шаги в экономике из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп пообещал объявить во вторник серьезные экономические меры на фоне коронавируса, включая снижение налога на зарплату.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
Экономика
В АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении.
Политика
Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Авто
Дилеры рассказали, повлияет ли ослабление рубля на стоимость машин
Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев заявил "РГ", что пока рано говорить о повышении стоимости машин в России из-за ослабления рубля и падения цен на нефть.
Музыка
Little Big представят песню для «Евровидения» 12 марта
Премьера песни группы Little Big состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Экономика
АТОР: С 12 марта в России резко подорожают авиабилеты
Как пояснили эксперты Ассоциации туроператоров страны (АТОР), это связано с падением курса рубля.
Экономика
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Музыка
Международные букмекеры назвали победителя «Евровидения-2020»
Киркоров назвал болезнью желание участвовать в "Евровидении" Возможно шансы Little Big на конкурсе повысятся - группа еще не представила песню для "Евровидения-2020".
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля
Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Культура
В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»
В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Здоровье
В Парагвае отменены массовые мероприятия на 15 дней из-за COVID-19
Парагвайское правительство пошло на радикальные меры после подтверждения второго случая заболевания коронавирусом в государстве, отменив все массовые мероприятия более чем на 2 недели.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Биржи США открылись ростом после падения накануне
Основные американские фондовые индексы в первые минуты после начала торговой сессии растут более чем на 2%, следует из данных торгов американских бирж NASDAQ и NYSE.