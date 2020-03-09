Экономика

Взгляд.руВзгляд.руКурс рубля упал вслед за обрушением цен на нефть

Резкий скачок курса доллара и евро по отношению к рублю произошел на фоне новостей о том, что стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов падала до 31,02 доллара за баррель.
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Обвал нефти, рубля и мировых рынков. Главное

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Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков

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Цена евро взлетела до 82 рублей на фоне падения стоимости нефти

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Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть

Известия08 марта в 19:49
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Экономика

В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК

В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
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Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК 18:06
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«Лейпциг» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном поединке 1\8 финала турнира немецкий клуб обыграл «Тоттенхэм».
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Трамп пообещал серьезные шаги в экономике из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп пообещал объявить во вторник серьезные экономические меры на фоне коронавируса, включая снижение налога на зарплату.
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Экспресс газета 08 марта в 13:16
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В АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении.
Газета.Ru 18:33
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Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.
Новые Известия 08:47
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Авто

Дилеры рассказали, повлияет ли ослабление рубля на стоимость машин

Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев заявил "РГ", что пока рано говорить о повышении стоимости машин в России из-за ослабления рубля и падения цен на нефть.
Российская газета 10:06
Музыка

Little Big представят песню для «Евровидения» 12 марта

Премьера песни группы Little Big состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".
Российская газета 08:06
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП в Крыму

«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
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Как пояснили эксперты Ассоциации туроператоров страны (АТОР), это связано с падением курса рубля.
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Экономика

Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж

Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
РИА Новости 09:43
Экономика

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Известия 04:53
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Музыка

Международные букмекеры назвали победителя «Евровидения-2020»

Киркоров назвал болезнью желание участвовать в "Евровидении" Возможно шансы Little Big на конкурсе повысятся - группа еще не представила песню для "Евровидения-2020".
Sputnik Таджикистан 08 марта в 07:45
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru 16:05
Общество

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Российская газета 18:53
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля

Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
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Экономика

Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
РИА Новости 18:47
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В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»

В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
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Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 20 5G

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Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
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В Парагвае отменены массовые мероприятия на 15 дней из-за COVID-19

Парагвайское правительство пошло на радикальные меры после подтверждения второго случая заболевания коронавирусом в государстве, отменив все массовые мероприятия более чем на 2 недели.
ФАН 18:29
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Национальная служба новостей 06:35
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Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта

8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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Вести.Ru 15:17
Экономика

Биржи США открылись ростом после падения накануне

Основные американские фондовые индексы в первые минуты после начала торговой сессии растут более чем на 2%, следует из данных торгов американских бирж NASDAQ и NYSE.
Коммерсантъ 10:52
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