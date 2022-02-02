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Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 20 января

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Курс доллара в ходе торгов
 на Московской бирже опустился на 1,07% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 75,98 рубля.
Югополис
Минутами ранее доллар опускался до 75,9825 рубля – минимума с 19 января.
РИА Новости
Соответствующий курс евро выше официального на 1,09 рубля.
Экономика сегодня
Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару и евро пятый день подряд после того, как 26 января достиг рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро.
Ведомости

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Курс рубля усиливает рост до 76,05 за доллар и укрепляется до 87,11 за евро
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Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 20 января
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Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 76 рублей впервые с 20 января
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