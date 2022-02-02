Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару и евро пятый день подряд после того, как 26 января достиг рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро.
Россия и Китай "сделали еще один шаг" в вопросе организации поставок в КНР с российского Дальнего Востока, сообщил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу президент России Владимир Путин.
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на The Daily Mail, в Великобритании журналисты пообщались с экспертами в области цифровой безопасности и пришли к выводу, что заклеивание камеры ноутбука или смартфона при его использовании не является бесполезным.