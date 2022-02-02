Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару и евро пятый день подряд после того, как 26 января достиг рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро.