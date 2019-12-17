Финансы

Слово и ДелоСлово и ДелоЧто ожидает рубль в 2020 году, рассказал эксперт

Среди политических, социальных, экономических вопросов определенное внимание уделяется курсу рубля. Эксперты предсказывают как падение, так и укрепление российской валюты. Редакция «Слово и Дело» рассказывает о прогнозах от российских и мировых экономистов.
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Курс доллара. Прогноз на 19—20 декабря

Коммерсантъ12:15

Что ожидает рубль в 2020 году, рассказал эксперт

Слово и Деловчера в 09:49

Курс рубля в 2020 году: чем порадуют эксперты

Вести.Ruвчера в 02:01
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Политика

Комитет сената США одобрил санкции против России

Санкции против госдолга по делу Скрипалей В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
РИА Новости 16:54
Политика

Трамп выразил уверенность в оправдании его сенатом

Позже Трамп обратил особое внимание на то, что три демократа проголосовали против импичмента.
Российская газета 22:03
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Армия и оружие

На шесть баз в Сирии вернулись военные США

Комсомольская правда 06:39
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science 08:46
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня 16 декабря в 03:20
Происшествия

В Биробиджане погибла воспитательница «заминированного» детского сада

Российская газета 22:06
Происшествия

Многодетного отца из Гатчины арестовали по громкому делу о педофилии

Газета.Ru 07:12
Авто

Украинский авторынок в ноябре вырос на 26%

Самым популярным автомобилем украинского авторынка в последний осенний месяц стал кроссовер Renault Duster.
Автостат 00:48
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Здоровье

Письмо Путину от коллектива РДКБ обсудили в Минздраве Башкортостана

Ирина Кононова подчеркнула, что такого рода анонимные письма с разной формулировкой периодически появляются в социальных сетях, на других площадках.
ГТРК Башкортостан 04:01
Энергетика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости 19:46
Экономика

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум.
ТАСС 11:25
Здоровье

Кто будет получать бесплатные лекарства, рассказали в Минздраве

Как заявила Скворцова, в 2020 году государственную поддержку будут получать те, кто перенес инфаркт или инсульт.
Южный Федеральный вчера в 14:06
Общество

СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
РБК 15:14
Культура

Мединский хочет внести фильм о декабристах в школьную программу

Культуромания 15:08
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Lenta.ru вчера в 23:31
Армия и оружие

Лазерные комплексы «Пересвет» встали на боевое дежурство в России

Лазерный комплекс «Пересвет» уже используется Вооруженными силами России с декабря текущего года для прикрытия передвижных ракетных комплексов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM вчера в 19:08
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Вести.Ru 19:25
Футбол

Роналду прокомментировал свой гол, забитый в прыжке с высоты 256 см

Газета.Ru 20:55
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Авто

Opel возобновила продажи в России

Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Автоновости дня 16 декабря в 05:17
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro признан мощнейшим среднеуровневым смартфоном

Смартфон Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi признан мощнейшей в мире среднеуровневой моделью.
OAnews 07:28
Общество

Губернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам опроса в Instagram решил сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 21:59
Общество

Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Газета.Ru 16 декабря в 12:06
Общество

В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery

В соцсетях опубликована информация о том, что сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами.
РИА Новости 19:57
Энергетика

«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service 11:47
Общество

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Lenta.ru вчера в 16:01
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости 21:16
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