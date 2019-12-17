Среди политических, социальных, экономических вопросов определенное внимание уделяется курсу рубля. Эксперты предсказывают как падение, так и укрепление российской валюты. Редакция «Слово и Дело» рассказывает о прогнозах от российских и мировых экономистов.

Что ожидает рубль в 2020 году, рассказал эксперт

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