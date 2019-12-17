Финансы
Слово и ДелоЧто ожидает рубль в 2020 году, рассказал эксперт
Среди политических, социальных, экономических вопросов определенное внимание уделяется курсу рубля. Эксперты предсказывают как падение, так и укрепление российской валюты. Редакция «Слово и Дело» рассказывает о прогнозах от российских и мировых экономистов.
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Политика
Комитет сената США одобрил санкции против России
Санкции против госдолга по делу Скрипалей В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
Политика
Трамп выразил уверенность в оправдании его сенатом
Позже Трамп обратил особое внимание на то, что три демократа проголосовали против импичмента.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Армия и оружие
На шесть баз в Сирии вернулись военные США
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Происшествия
В Биробиджане погибла воспитательница «заминированного» детского сада
Авто
Украинский авторынок в ноябре вырос на 26%
Самым популярным автомобилем украинского авторынка в последний осенний месяц стал кроссовер Renault Duster.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Здоровье
Письмо Путину от коллектива РДКБ обсудили в Минздраве Башкортостана
Ирина Кононова подчеркнула, что такого рода анонимные письма с разной формулировкой периодически появляются в социальных сетях, на других площадках.
Энергетика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум.
Здоровье
Кто будет получать бесплатные лекарства, рассказали в Минздраве
Как заявила Скворцова, в 2020 году государственную поддержку будут получать те, кто перенес инфаркт или инсульт.
Общество
СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово
Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
Культура
Мединский хочет внести фильм о декабристах в школьную программу
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Армия и оружие
Лазерные комплексы «Пересвет» встали на боевое дежурство в России
Лазерный комплекс «Пересвет» уже используется Вооруженными силами России с декабря текущего года для прикрытия передвижных ракетных комплексов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге, сообщает газета «Красная звезда».
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro признан мощнейшим среднеуровневым смартфоном
Смартфон Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi признан мощнейшей в мире среднеуровневой моделью.
Общество
Губернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам опроса в Instagram решил сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Общество
В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery
В соцсетях опубликована информация о том, что сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами.
Энергетика
«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа
Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Общество
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Общество