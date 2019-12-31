Финансы

Live24Live24Курс рубля в 2020 году может измениться

Аналитики уже начали анализировать курс рубля в 2020 году. Мнения разделились: некоторые считают, что рубль будет стабилен, другие прогнозируют некоторые изменения. В январе 2019 года курс доллара составлял 69,5 рублей.
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Эксперты рассказали, как может меняться курс рубля в 2020 году

РИАМО31.12.19 в 03:35

Курс рубля в 2020 году может измениться

Live2431.12.19 в 04:24
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика

В Крыму ответили на новогоднее обращение Зеленского к крымским татарам

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал новогоднее обращение украинского лидера Владимира Зеленского к крымским татарам.
RT на русском 07:31
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК 09:35
Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
Общество

Миллиардер и 99 миллионеров: стали известны итоги новогодней лотереи

Вести.Ru 02:14
Здоровье

Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше

Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Телеканал 360° вчера в 11:28
Хоккей

Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета 09:00
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Политика

15 января Трамп подпишет «первую фазу» торговой сделки с Китаем

15 января президент США Дональд Трамп обещает подписать "первую фазу" торговой сделки с Китаем, передает телеканал CNBC.
ИА "Реалист" 31.12.19 в 12:08
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Газета.Ru 09:54
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Авто

Электрокары больше вредят экологии, чем дизельные машины

Уфимские Заметки 31.12.19 в 04:59
Хоккей

Радулов повторил личный рекорд в НХЛ

ГЛАС.RU 03:58
Происшествия

Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске

Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
ТАСС 06:02
Политика

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Lenta.ru 02:16
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Комсомольская правда вчера в 06:20
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

Турецкие парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию, сообщает телеканал NTV.
РБК 10:23
Общество

Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
ТАСС 06:09
Политика

Глава МИД Латвии назвал Россию вызовом безопасности Прибалтики

Растущий военный потенциал России создает вызовы для безопасности в Балтийском регионе.
Известия 10:05
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Происшествия

Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Газета.Ru 01:33
Политика

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Известия 09:06
Происшествия

Девочка, пропавшая в Новый год в Москве, жила в доме без воды и мебели

Мать девочки, которую в новогоднюю ночь забрали из дома в Москве, год назад потеряла документы и свидетельство о рождении ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения столицы.
РИА Новости 08:39
Шоу-бизнес

Экс-жена Григорьева-Апполонова подтвердила слухи о беременности

Баскетболист поделился в своём блоге красноречивым снимком, на котором он нежно целует округлившийся живот супруги, добавив хэштеги "семья" и "скоро".
Суть событий 08:45
Гаджеты

Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Astera 07:06
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
RT на русском вчера в 04:50
Экономика

Bloomberg: укрепление гривны стало «головной болью» бюджета Украины

Бюджет на 2019 год составлялся из расчета 28,2 гривен за доллар, но в течение года курс изменился до 26,4 за доллар, а 30 декабря упал до 23,8. Такое значительное изменение курса привело к дефициту бюджета Украины в 1,6 млрд долларов.
Красная весна 30.12.19 в 13:57
Политика

Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
News.ru 10:18
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