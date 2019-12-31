Финансы

Live24Live24Курс рубля в 2020 году может измениться

В январе 2019 года курс доллара составлял 69,5 рублей. Летом эксперты ожидали возвращение курса рубля к январским показателям, либо наоборот упадок валюты на 4-5%. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова сделала свой прогноз по финансам на 2020 год.
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Прогноз—2020: какими будут ВВП, инфляция, ключевая ставка и курс рубля

Банки.ру31.12.19 в 01:30

Эксперты рассказали, как может меняться курс рубля в 2020 году

РИАМО31.12.19 в 03:35

Курс рубля в 2020 году может измениться

Live2431.12.19 в 04:24
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Экономика

Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов США, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — посетовал Агаларов в ответ на вопрос, что ждет российскую экономику и российский бизнес в 2020 году.
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Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
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Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

Своего следующего соперника подопечные Валерия Брагина узнают позднее.
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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
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Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что Великобритания хочет вынести на обсуждение ситуацию в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
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Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе

Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе.
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Происшествия

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Актриса из «Первого мстителя» обвиняется в убийстве матери

Радио Sputnik 02:20
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Футбол

Четыре футболиста РПЛ попали в список перспективных игроков УЕФА

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список перспективных игроков не старше 21 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Lenta.ru 08:35
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
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Disney+ перенёc премьеру ВандаВижн на 2020 год

Новый год начинается прекрасно, если ты фанат Marvel. Disney рассказал, что WandaVision теперь появится в Disney+ в 2020 году.
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Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

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Политика

Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве

Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Российская газета 07:28
Космос

Корабль Crew Dragon планирует вылет на 5 января

Корабль SpaceX Dragon готовится к вылету 5 января, через месяц после стыковки к модулю Гармония.
AstroNews.ru 31.12.19 в 06:17
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

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Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Гаджеты

Apple исполнит мечты поклонников iPhone SE в двойном размере

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Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

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Водителям рассказали о самых полезных бесплатных мобильных приложениях

Пятерку самых популярных мобильных приложений для водителей определили автоэксперты.
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Армия и оружие

Иран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

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Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
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Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
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Кино

Сериалы января 2020 года: что обязательно стоит смотреть

Новые эпизоды «Содержанок», у руля которых теперь стоит постановщица Дарья Жук («Хрусталь»), зрители тоже увидят.
Вокруг ТВ вчера в 18:01
Политика

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
Общество

Палау первым в мире запретило использование крема от солнца

Государство Палау стало первым в мире, где официально запрещено использование солнцезащитного крема, передает BBC в среду, 1 января.
Известия 07:34
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
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