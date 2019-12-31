В январе 2019 года курс доллара составлял 69,5 рублей. Летом эксперты ожидали возвращение курса рубля к январским показателям, либо наоборот упадок валюты на 4-5%. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова сделала свой прогноз по финансам на 2020 год.

Курс рубля в 2020 году может измениться

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