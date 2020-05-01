Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс рубля в апреле вырос более чем на 5%

Рубль в апреле вырос на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Доллар к рублю в апреле снизился на 5%

ТАСС30 апреля в 17:51

Курс рубля в апреле вырос более чем на 5%

Коммерсантъ30 апреля в 21:58

Рубль вырос в апреле больше чем на 5%

Телеканал 360°30 апреля в 19:14

Эхономика: Рубль сдал позиции в последний день месяца

Эхо Москвы02 мая в 05:17

Рубль в апреле вырос более чем на 5% к доллару и евро

ТК Звезда30 апреля в 17:41

В апреле доллар к рублю снизился на 5%

Аргументы и Факты30 апреля в 17:34

Рубль вырос в апреле более чем на 5%, компенсировав около половины провала марта

ПРАЙМ30 апреля в 17:23
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«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — цитирует ТАСС Попову.
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В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
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NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
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GPU Nvidia в видеокартах GeForce догонит AMD Radeon по техпроцессу

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В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
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Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
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Общество

Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом

Чтобы защитить людей и уменьшить количество новых инфицирований, нужно ввести масочный режим, заявил Сергей Дорофеев, заслуженный врач России.
Профиль вчера в 10:06
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

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Премьеру «Джона Уика 4» перенесли

Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года.
Inc-news.ru вчера в 15:42
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Общество

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

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Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Автоугонщик назвал самые слабые места в защищенных автомобилях

Хоть технологии по защите авто и развиваются, угонщики находят способы обойти их и угнать самые надежные автомобили.
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Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

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Армия и оружие

Sohu: строящийся российский авианосец «Москва» станет морским царем

Китайское издание Sohu изучило характеристики строящегося российского авианосца «Москва» и считает, что после ввода в эксплуатацию он станет настоящим «морским царем».
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Продажи Chery Exeed начнутся летом

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Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Авто

Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 поступил в продажу

В продажу выпустят внедорожник с расширенной линейкой двигателей с предельной мощностью 230 л.с. Автомобиль поставляется с 8-ступенчатым «автоматом», а также с полным приводом.
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Экс-канцлер Германии призвал отменить санкции против России

Бывший канцлер ФРГ отметил, что данные санкции пробуждают в РФ исторические воспоминания и не имеют должного эффекта.
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Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
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Парфенчиков ужесточил правила въезда в Карелию

Все, кто прибывает в Карелию из других регионов, должны сообщить об этом на горячую линию Минздрава 8-800-201-06–57, а также в течение двух недель соблюдать режим изоляции.
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