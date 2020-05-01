Финансы
КоммерсантъКурс рубля в апреле вырос более чем на 5%
Рубль в апреле вырос на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Рубль вырос в апреле более чем на 5%, компенсировав около половины провала марта
ПРАЙМ30 апреля в 17:23
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:29, Ашберн
Комментарии
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В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
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«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
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Чтобы защитить людей и уменьшить количество новых инфицирований, нужно ввести масочный режим, заявил Сергей Дорофеев, заслуженный врач России.
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Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года.
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Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
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Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Автоугонщик назвал самые слабые места в защищенных автомобилях
Хоть технологии по защите авто и развиваются, угонщики находят способы обойти их и угнать самые надежные автомобили.
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Армия и оружие
Sohu: строящийся российский авианосец «Москва» станет морским царем
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Продажи Chery Exeed начнутся летом
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Бывший канцлер ФРГ отметил, что данные санкции пробуждают в РФ исторические воспоминания и не имеют должного эффекта.
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Все, кто прибывает в Карелию из других регионов, должны сообщить об этом на горячую линию Минздрава 8-800-201-06–57, а также в течение двух недель соблюдать режим изоляции.
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