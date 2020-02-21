Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПеред выходными курс рубля снизился к доллару и евро

В пятницу вечером доллар и евро укрепили свои позиции на Московской бирже, сообщает «Интерфакс». Как уточняется, в 19:00 мск курс американской валюты составил 64,22 рубля за 1 $, что на 1,5 копейки больше уровня предыдущих торгов.
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Доллар вырос до 64,25 рубля

Взгляд.ру21 февраля в 02:09

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 65 копеек

РИА Новости21 февраля в 05:35

Официальный курс евро вырос на 65 копеек

Газета.Ru21 февраля в 05:14

ЦБ повысил курс доллара на 22-25 февраля до 64,3 рубля

ТАСС21 февраля в 05:13

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 64,3008 руб., курс евро - 69,4191 руб

Финмаркет22 февраля в 01:22

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском21 февраля в 02:02

На выходные официальный курс доллара вырос до 64,30 рубля, а к евро ЦБ прибавил 65 копеек

Интересант21 февраля в 05:02
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