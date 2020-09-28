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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

Курс рубля в октябре ожидают резкие колебания

Все факторы, оказывающие давление на рубль, ухудшились в сентябре. Об этом эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил «Российской газете».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
Российская газетавчера в 23:00
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ИА Красная Весна

Эксперт: курс рубля в октябре будет падать, но это не точно

ИА Красная Весна02:32
Бизнес-новости в Кирове

Эксперт предупредил о резких колебаниях курса рубля

Бизнес-новости в Кировевчера в 14:16
Москва 24

Эксперт предсказал рублю резкие колебания в октябре

Москва 2422:29
АБН

Эксперты предсказывают рублю сильные колебания в октябре

АБН20:51
Регион online

Серьезные колебания курса рубля ожидают эксперты в октябре

Регион onlineвчера в 15:06
Газета Кемерова

Ухудшились все факторы: эксперт дал прогноз по курсу доллара на октябрь

Газета Кемерова22:59
Российская газета

В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Российская газетавчера в 23:00

Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг сведения о конфликте с артистом

Бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения о том, что семья актера собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить бывшего защитника на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова.
ТАСС02:28
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В Германии призвали не поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — говорится в обращении депутатов к властям.
Lenta.ru03:58
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Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
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Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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«Яндекс» сможет принудительно выкупить акции у миноритариев TCS Group

Некоторые опрошенные Forbes эксперты заметили, что принудительное расставание миноритариев с перспективными активами может плохо сказаться на имидже «Яндекса», а также, что они окажутся в не самом выгодном положении, если сделка не будет предполагать получение акций «Яндекса» вместо бумаг TCS Group.
РБК04:46

Более 5 тысяч человек привились вакциной от коронавируса «Спутник V»

Более 5 тысячам добровольцев в рамках клинических исследований уже привились российской вакциной от коронавируса от "Спутник V". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава России и директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
Газета.Ru05:07

МИД РФ обеспокоен применением тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха представляет особую опасность, поскольку Армения и Азербайджан впервые с 2016 года применяют тяжелые вооружения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
НТВ04:17
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