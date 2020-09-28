«Яндекс» сможет принудительно выкупить акции у миноритариев TCS Group

Некоторые опрошенные Forbes эксперты заметили, что принудительное расставание миноритариев с перспективными активами может плохо сказаться на имидже «Яндекса», а также, что они окажутся в не самом выгодном положении, если сделка не будет предполагать получение акций «Яндекса» вместо бумаг TCS Group.