Депутат Рады обвинил власти Украины в крушении Ан-26

Катастрофа с самолетом Ан-26 под Харьковом произошла из-за "мнимых военных реформ" и "бардака" во власти Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.