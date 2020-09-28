Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

Курс рубля в октябре ожидают резкие колебания

Все факторы, оказывающие давление на рубль, ухудшились в сентябре. Об этом эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил «Российской газете».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Эксперт: курс рубля в октябре будет падать, но это не точно

ИА Красная Весна02:32
Регион online

Серьезные колебания курса рубля ожидают эксперты в октябре

Регион onlineвчера в 15:06
Москва 24

Эксперт предсказал рублю резкие колебания в октябре

Москва 2422:29
Российская газета

Что ждет курс рубля в октябре

Российская газета23:00
АБН

Эксперты предсказывают рублю сильные колебания в октябре

АБН20:51
Газета Кемерова

Ухудшились все факторы: эксперт дал прогноз по курсу доллара на октябрь

Газета Кемерова22:59
Бизнес-новости в Кирове

Эксперт предупредил о резких колебаниях курса рубля

Бизнес-новости в Кировевчера в 14:16

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
116

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
1

Высота кулера Gelid Slim Silence AM4 составляет 28 мм

Компания Gelid анонсировала охладитель Slim Silence AM4, предназначенный для использования с процессорами AMD в исполнении AM4: это могут быть чипы Ryzen 3/5/7/9 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) до 85 Вт. Новинка состоит из радиатора, в центре которого располагается 65-миллиметровый вентилятор.
3DNews01:44

Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха вернула утерянные позиции

«После возвращения ряда боевых позиций, ранее утерянных подразделениями Армии обороны (Нагорного Карабаха), несколько десятков трупов противника, находятся на армянской стороне», — указали в армянском военном ведомстве.
Евразия Daily02:18
3

Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Ведомости02:31
373

Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ru03:41
3

Новак: Баланс на рынке нефти восстановлен, но риски сохраняются

"Баланс на рынке был восстановлен за счет того, что страны-производители частично сократили добычу, но сохраняется очень много неопределенностей, особенно, связанных с риском второй волны пандемии и тех карантинных мер, которые принимаются в разных странах для нераспространения коронавируса", - сказал Новак.
Российская газета03:28

Модель прогнозирования распространения коронавируса предположила начало второй волны

Созданная учеными Федерального исследовательского центра Институт вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) модель распространения коронавируса выявила сочетание признаков, свидетельствующих о начале второй волны эпидемии, сообщил первый заместитель ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко.
Взгляд.ру02:45