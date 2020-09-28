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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

Курс рубля в октябре ожидают резкие колебания

Все факторы, оказывающие давление на рубль, ухудшились в сентябре. Об этом эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил «Российской газете».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Российская газета

Что ждет курс рубля в октябре

Российская газета23:00
Газета Кемерова

Ухудшились все факторы: эксперт дал прогноз по курсу доллара на октябрь

Газета Кемерова22:59
Москва 24

Эксперт предсказал рублю резкие колебания в октябре

Москва 2422:29
ИА Красная Весна

Эксперт: курс рубля в октябре будет падать, но это не точно

ИА Красная Весна02:32
АБН

Эксперты предсказывают рублю сильные колебания в октябре

АБН20:51
Регион online

Серьезные колебания курса рубля ожидают эксперты в октябре

Регион onlineвчера в 15:06
Бизнес-новости в Кирове

Эксперт предупредил о резких колебаниях курса рубля

Бизнес-новости в Кировевчера в 14:16

В Красноярском крае предъявлены обвинения по делу о жилье для сирот

"В рамках расследования уголовного дела по факту халатности, повлекшей существенное нарушение законных прав и интересов детей-сирот (ч. 1 ст. 293 УК РФ), следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасия предъявлено обвинение главе Ачинского района Евгению Розанчугову", - говорится в сообщении.
РИА Новости03:17

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Азербайджан показал ход боевых действий на освобождаемых территориях (ВИДЕО)

Ранее сообщалось, что сегодня подразделения армии Азербайджана в ходе продвижения с высот и выгодных позиций, освобожденных от ВС Армении, продолжили контрнаступательную операцию.
Вестник Кавказа03:06
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Появился приказ о перепрофилировании больницы в Новоалтайске

Приказ о переводе стационара единственной больницы Новоалтайска в ковидный госпиталь опубликовал глава Сибирского сельсовета Олег Боронин 26 сентября на своей странице в соцсети Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 10:54
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Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Ведомости02:31
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUMвчера в 01:29
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Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха вернула утерянные позиции

«После возвращения ряда боевых позиций, ранее утерянных подразделениями Армии обороны (Нагорного Карабаха), несколько десятков трупов противника, находятся на армянской стороне», — указали в армянском военном ведомстве.
Евразия Daily02:18
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