Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

Граф уточнил, что укрепление рубля начнется осенью нынешнего года. В течение следующих 12 месяцев (к осени 2021 года) курс, по его мнению, изменится до 68 рублей за доллар, а еще через год (к осени 2022 года) - вернется к 61 рублю за доллар.
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с чего всё началось

Экономист оценил возможные сроки восстановления курса рубля

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.
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В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

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Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
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Общество

В Петербурге ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему ничего неизвестно о судьбе его боя с американцем Тони Фергюсоном.
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Местные законодательные собрания всех регионов России поддержали поправки к Конституции, изменить которую в середине января предложил президент Владимир Путин.
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Пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии сообщила, что на сегодняшний день число граждан, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, увеличилось до 21.
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Рост цен связан с подготовкой законопроекта о «гаражной амнистии». В 12 из 25 крупных городов подорожали гаражи.
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