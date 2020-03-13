Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

Граф уточнил, что укрепление рубля начнется осенью нынешнего года. В течение следующих 12 месяцев (к осени 2021 года) курс, по его мнению, изменится до 68 рублей за доллар, а еще через год (к осени 2022 года) - вернется к 61 рублю за доллар.
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с чего всё началось

Экономист оценил возможные сроки восстановления курса рубля

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.
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