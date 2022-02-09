ПРАЙМКурс рубля в начале утренних торгов слабо снижается к доллару и евроПервые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,73-74,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,74 руб./$1 (0 коп. к уровню предыдущего закрытия).ФинмаркетКурс евро вырос на 14 копеек — до 85,45 рубля.RT на русскомЦены на нефть остаются высокими, но наметилась отрицательная коррекция.ФинмаркетСтоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,45 за баррель, что на 0,11 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии.ФинмаркетЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРубль снизился к доллару и евроВзгляд.ру23:30Рубль снижается к доллару и евроRT на русском23:17Курс рубля в начале утренних торгов слабо снижается к доллару и евроПРАЙМвчера в 23:20Рубль не меняется к доллару и слегка снижается к евро на старте торгов в четвергИнтерфакс23:32Показать ещёОценить4Поделиться