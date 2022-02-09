Будьте в Плюсе

Курс рубля в начале утренних торгов слабо снижается к доллару и евро

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,73-74,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,74 руб./$1 (0 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Финмаркет
Курс евро вырос на 14 копеек — до 85,45 рубля.
RT на русском
Цены на нефть остаются высокими, но наметилась отрицательная коррекция.
Финмаркет
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,45 за баррель, что на 0,11 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии.
Финмаркет

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Рубль снизился к доллару и евро
Взгляд.ру23:30
Рубль снижается к доллару и евро
RT на русском23:17
Курс рубля в начале утренних торгов слабо снижается к доллару и евро
ПРАЙМвчера в 23:20
Рубль не меняется к доллару и слегка снижается к евро на старте торгов в четверг
Интерфакс23:32

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