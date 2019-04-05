Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс рубля восстановится к 2020 году

В 2022 году, согласно прогнозу аналитика, курс составит 61 рубль за доллар. Ранее курс рубля на Мосбирже рухнул до четырехлетнего минимума: стоимость доллара превысила 75 рублей, евро торгуется дороже 84 рублей. Индексы Мосбиржи и РТС также просели — на 7,38% и 11,2% соответственно.
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Экономист оценил возможные сроки восстановления курса рубля

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:40

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Эксперты оценили прогноз аналитика Goldman Sachs по курсу рубля

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Goldman Sachs прогнозирует возврат рубля после провала до 75 за доллар к отметке в 61

ПРАЙМвчера в 18:03

Аналитик Goldman Sachs назвал сроки возврата курса доллара к ₽61 руб

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Названы сроки отскока рубля

Lenta.ru02:23

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

REGNUMвчера в 21:07

Аналитик Goldman Sachs спрогнозировал динамику курса рубля

RT на русском03:54

Goldman прогнозирует дальнейшее ослабление рубля с последующим ростом вслед за ценами на нефть

Независимая газетавчера в 15:40
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Комментарии

Общество

Росреестр скрыл сведения о квартире Терешковой

Москва, 13 марта 2020, 09:57 — REGNUM Информация об элитной недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой («Единая Россия») оказалась недоступной в Росреестре.
REGNUM 02:57
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости вчера в 05:42
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
REGNUM 06:20
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
RT на русском 06:47
Финансы

Официальный курс евро и доллара снизился в выходные

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком РФ в выходные и понедельник, снизился на 1,7974 рубля — до 81,861 рубля.
Известия 05:48
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

В Брянске за взятки задержаны чиновники управления капстроительства

Брянск, 13 марта 2020, 13:00 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержаны два должностных лица управления капитального строительства Брянской области.
REGNUM 06:00
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском 03:35
Общество

Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины

Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Вести.Ru 04:35
Общество

ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Известия 05:23
Наука

Фермеры создали ловушки для соевой тли, чтобы спасти свой урожай

Соевая тля, которая появилась на американском континенте в 2000-м году, на сегодняшний день является одним из главных катаклизмов для сельского хозяйства в стране.
Хайтек 05:59
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Армия и оружие

В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы

Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.
REGNUM 05:59
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 06:22
Политика

В Госдуме отправили в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился отправить в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова вместе с его помощниками и всеми депутатами, которые с ним общались.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 09:38
Политика

Песков высказался о влиянии коронавируса на экономику России

Российская Федерация имеет задел прочности для нивелирования негативного влияния коронавируса на экономику страны.
News.ru 06:24
Происшествия

Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены

«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
REGNUM 11 марта в 09:53
Политика

Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные.
РИА Новости 04:22
Экономика

Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд

Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
ФАН 04:18
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Главный врач ГКБ 71 и известный российский телеведущий Александр Мясников перечислил способы, которые помогут защититься от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
iReactor 04:08
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru 11 марта в 09:20
Экономика

Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса

Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:47
Общество

«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
РБК 06:13
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Политика

Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 06:37
Здоровье

Коронавирус на Украине: в городе Радомышль ввели чрезвычайное положение

Киев, 13 марта 2020, 11:30 — REGNUM В украинском городе Радомышль (Житомирская область), где зафиксирован случай заражения одной жительницы коронавирусом, сегодня, 12 марта, введено чрезвычайное положение, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:30
Политика

Песков попросил журналистов не приходить в Кремль с симптомами ОРВИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к журналистам, освещающим работу Кремля, с просьбой внимательно относиться к здоровью и отслеживать любые симптомы.
Известия 05:55
Общество

В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Lenta.ru 04:56
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