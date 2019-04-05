МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

В 2022 году, согласно прогнозу аналитика, курс составит 61 рубль за доллар. Ранее курс рубля на Мосбирже рухнул до четырехлетнего минимума: стоимость доллара превысила 75 рублей, евро торгуется дороже 84 рублей. Индексы Мосбиржи и РТС также просели — на 7,38% и 11,2% соответственно.

Курс рубля восстановится к 2020 году

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