На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос до 77,5 рубля.

Рубль продолжил падение к доллару и евро

Экономика Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. 104

Политика Песков: Путин за свой рейтинг не волнуется Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шеф Владимир Путин не волнуется за свой рейтинг на фоне пандемии коронавируса. 21

Армия и оружие Иран запустил первый военный спутник Иран запустил на орбиту свой первый военный спутник. Об этом, как передает Radio Farda, заявил Корпус стражей исламской революции.

Политика Центр «Проектория» внесли в список иноагентов Минюст России внес в реестр иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», сообщается на сайте министерства.

Общество Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте. 1

Общество В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. 987

Здоровье Эпидемия гриппа в России закончилась По данным организации, эпидемия гриппа в стране завершилась. Она началась в конце января, говорится на сайте института. 11

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 58

Происшествия Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности. 13K

Общество Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России. 2,3K

Общество Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли. 539

Общество В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США. 469

Политика Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии. 131