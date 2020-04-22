Финансы

РамблерРамблерРубль продолжил падение к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос до 77,5 рубля.
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Курс рубля вырос к доллару и евро

Известия03:50

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:05

Рубль дешевеет в начале торгов

Банки.ру03:30

Курс рубля продолжил падать

Lenta.ru03:18

Рубль в свободном падении. Доллар на торгах уже 77,5

Фонтанка.Ру03:11

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10

Рубль продолжил падение к доллару и евро

Рамблер03:42
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские

RT на русском вчера в 14:31
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Политика

Песков: Путин за свой рейтинг не волнуется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шеф Владимир Путин не волнуется за свой рейтинг на фоне пандемии коронавируса.
Росбалт 12:03
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
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Армия и оружие

Иран запустил первый военный спутник

Иран запустил на орбиту свой первый военный спутник. Об этом, как передает Radio Farda, заявил Корпус стражей исламской революции.
Фергана 09:49
Технологии

Вышел браузер Vivaldi 3.0 для PC и первая релизная версия на Android

Игромания.ру 16:55
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Хабиб оценил футбольные навыки Магомедшарипова

Газета.Ru 17:30
Политика

Центр «Проектория» внесли в список иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», сообщается на сайте министерства.
РБК 17:57
Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
1
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
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Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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Здоровье

Эпидемия гриппа в России закончилась

По данным организации, эпидемия гриппа в стране завершилась. Она началась в конце января, говорится на сайте института.
News.ru 15:16
11
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
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Культура

Скончалась американская актриса Ширли Найт

Национальная служба новостей 16:59
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
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Происшествия

Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
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Происшествия

В Оренбуржье мать заподозрили в жестоком избиении младенца

В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту избиения младенца.
Российская газета 06:26
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Общество

В ВОЗ уверены, что коронавирус пришел в мир надолго

Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира оставаться бдительными, так как большинство жителей Земли все еще уязвимы к коронавирусу.
АБН 14:22
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Шоу-бизнес

Певица Слава в нижнем белье показала, где набрала лишние 5 кг

Правда, лишних 5 кг никто не рассмотрел, но Настину попку, которая отражается в зеркале - оценили.
Paparazzi.ru 09:32
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Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
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Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
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Общество

Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье

В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли.
Live24 02:04
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Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
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Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
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Политика

Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
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Технологии

В сеть утекли исходные коды Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2

На форуме 4chan неожиданно опубликовали архивы с исходниками Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2 — 2017 и 2018 годов соответственно.
Игромания.ру 11:09
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Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
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Экономика

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, сообщил "РГ" международный центр Romir.
Российская газета 17:01
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