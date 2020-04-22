Финансы
РамблерРубль продолжил падение к доллару и евро
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Комментарии
Общество
Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
RT на русском вчера в 14:31
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Политика
Песков: Путин за свой рейтинг не волнуется
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шеф Владимир Путин не волнуется за свой рейтинг на фоне пандемии коронавируса.
Росбалт 12:03
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Армия и оружие
Иран запустил первый военный спутник
Иран запустил на орбиту свой первый военный спутник. Об этом, как передает Radio Farda, заявил Корпус стражей исламской революции.
Фергана 09:49
Единоборства
Хабиб оценил футбольные навыки Магомедшарипова
Газета.Ru 17:30
Политика
Центр «Проектория» внесли в список иноагентов
Минюст России внес в реестр иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», сообщается на сайте министерства.
РБК 17:57
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Здоровье
Эпидемия гриппа в России закончилась
По данным организации, эпидемия гриппа в стране завершилась. Она началась в конце января, говорится на сайте института.
News.ru 15:16
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Культура
Скончалась американская актриса Ширли Найт
Национальная служба новостей 16:59
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
Происшествия
В Оренбуржье мать заподозрили в жестоком избиении младенца
В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту избиения младенца.
Российская газета 06:26
Общество
В ВОЗ уверены, что коронавирус пришел в мир надолго
Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира оставаться бдительными, так как большинство жителей Земли все еще уязвимы к коронавирусу.
АБН 14:22
Шоу-бизнес
Певица Слава в нижнем белье показала, где набрала лишние 5 кг
Правда, лишних 5 кг никто не рассмотрел, но Настину попку, которая отражается в зеркале - оценили.
Paparazzi.ru 09:32
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли.
Live24 02:04
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Политика
Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
Технологии
В сеть утекли исходные коды Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2
На форуме 4chan неожиданно опубликовали архивы с исходниками Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2 — 2017 и 2018 годов соответственно.
Игромания.ру 11:09
Политика
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
Экономика
Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь
Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, сообщил "РГ" международный центр Romir.
Российская газета 17:01