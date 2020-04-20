По данным издания, доллар стоит 74,87 рубля. При этом к 10:05 мск доллар торговался по 74,9 рубля. В свою очередь курс евро колеблется в районе 81,15 — 81,4 рубля.

Курс рубля снизился к доллару и евро

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