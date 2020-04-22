Финансы

ИзвестияИзвестияКурс рубля вырос к доллару и евро

Курс американской валюты расчетами «завтра» к 10.27 мск снижался на 7 копеек, до 77,01 рубля, курс евро опускался на 4 копейки — до уровня 83,67 рубля. Ранее в среду доллар США поднимался до 77,60 рубля, евро рос до 84,27 рубля. Накануне курс евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей.
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Рубль умеренно подешевел к доллару и евро вслед за нефтью

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Курс рубля начал торги среды с падения к доллару и евро

Российская газета03:30

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,5 рубля

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Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:05

Курс евро превысил 84 рубля

Коммерсантъ03:05

Курс рубля продолжил падать

Lenta.ru03:18
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Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру.
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Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

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В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

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Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

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Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
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Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

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