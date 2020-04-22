Финансы
ИзвестияКурс рубля вырос к доллару и евро
Курс американской валюты расчетами «завтра» к 10.27 мск снижался на 7 копеек, до 77,01 рубля, курс евро опускался на 4 копейки — до уровня 83,67 рубля. Ранее в среду доллар США поднимался до 77,60 рубля, евро рос до 84,27 рубля. Накануне курс евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7159 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
Комментарии
Интернет
«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер
В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru 08:45
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Здоровье
В Смоленской области уменьшилось число заболевших гриппом и ОРВИ
В сравнении с предыдущей неделей число заболевших по совокупному населению уменьшилось на 16,2%. В Управлении регионального Роспотребнадзора сообщают, что в Смоленске уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ также ниже порогового уровня на 62,4%, во всех в возрастных группах.
SmolDaily вчера в 13:45
Спорт
«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на следующий домашний матч
«Динамо» позвало телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.
Metaratings 11:00
Общество
Путину доложили о планах введения пропускной системы на Урале
Глава региона сообщил о том, как Урал противостоит COVID-19. Президент предложил начать с мер по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета 08:40
Армия и оружие
NI оценил разрушительный потенциал российских подлодок проекта «Борей»
The National Interest оценил разрушительный потенциал российских подлодок проекта "Борей".
Piter.tv 05:43
Происшествия
В Петербурге названы районы-лидеры по нарушению режима самоизоляции
Санкт-Петербург, 22 апреля 2020, 16:48 — REGNUM Жители пяти районов Петербурга чаще остальных нарушают режим самоизоляции в период пандемии.
REGNUM 09:48
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума совета по борьбе с COVID-19 предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.
RT на русском 10:15
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5 процента", — сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
Политика
В Кремле назвали «очень серьёзной» ситуацию с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNBC заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 является «очень серьёзной».
RT на русском 12:13
Технологии
Мошенники угрожают заразить коронавирусом пользователей порносайтов
Преступники шантажируют пользователей порносайтов, угрожая заразить их коронавирусом, сообщает News.ru со ссылкой на компанию ESET, специализирующуюся на информационной безопасности.
Москва 24 10:28
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Указание вступит в силу 27 апреля 2020 года.
СРБ вчера в 03:34
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
Здоровье
Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом
Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Здоровье
Спрогнозировано окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире продлится до тех пор, пока большая часть человечества не будет инфицирована, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.
Live24 12:20
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Происшествия
Экс-сотрудников ЦБ приговорили к реальным срокам за растрату
Подсудимых признали виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и приговорили к лишению свободы на сроки от четырех до восьми с половиной лет.
Право.ру 10:41
Политика
Нобелевский лауреат заявил, что Трамп ведет США к Великой депрессии
Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 10:01
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году
Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства.
REGNUM 10:34
Происшествия
На Кубани за последние сутки подтверждено 20 случаев коронавируса
13 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по одному в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах.
Администрация Краснодарского края 03:56