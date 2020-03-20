Накануне рубль продемонстрировал рекордное падение вслед за снижающимися ценами на нефть. Так, курс евро на торгах Московской биржи преодолел отметку в 88 рублей, обновив максимумы февраля 2016 года. Доллар также установил новый антирекорд, подорожав до 80,87 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро

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