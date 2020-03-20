Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурсы доллара и евро снижаются в начале торгов

На открытии торгов на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 6%, до $30,2 за баррель. На 10:12 она снизилась до $29,57. Цена нефти WTI повышалась на 5,3%, до $27,3 за баррель.
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Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов

ТАСС20 марта в 04:23

Доллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет20 марта в 03:20

Доллар подешевел на рубль в начале торгов пятницы

Интерфакс20 марта в 03:30

Рубль открыл пятничные торги ростом

Профиль20 марта в 03:38

Курс доллара упал ниже 78 рублей

RT на русском20 марта в 04:26

Рубль вырос к евро и доллару на открытии торгов

Rambler News Service20 марта в 03:19

Доллар подешевел до 78,16 рубля

Компания20 марта в 03:08
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Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

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В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

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Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

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Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

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