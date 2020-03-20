Финансы
КоммерсантъКурсы доллара и евро снижаются в начале торгов
На открытии торгов на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 6%, до $30,2 за баррель. На 10:12 она снизилась до $29,57. Цена нефти WTI повышалась на 5,3%, до $27,3 за баррель.
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