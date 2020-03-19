К 10:05 мск доллар находился на уровне 78,26 рубля (- 1,1 процента), евро торговался по 84,07 рубля (- 0,7 процента). Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 5,1 процента, и составил 2391,9 пункта, по данным на 10:03 мск.

Курс рубля вырос к доллару и евро на открытии торгов

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Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

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Технологии МТС призвала абонентов не выходить из дома Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE с изменился 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.

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