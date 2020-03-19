Финансы

Парламентская газетаПарламентская газетаКурс рубля вырос к доллару и евро на открытии торгов

К 10:05 мск доллар находился на уровне 78,26 рубля (- 1,1 процента), евро торговался по 84,07 рубля (- 0,7 процента). Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 5,1 процента, и составил 2391,9 пункта, по данным на 10:03 мск.
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Доллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет20 марта в 03:20

Рубль открыл пятничные торги ростом

Профиль20 марта в 03:38

Рубль вырос к евро и доллару на открытии торгов

Rambler News Service20 марта в 03:19

Курс доллара упал ниже 78 рублей

RT на русском20 марта в 04:26

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов

ТАСС20 марта в 04:23

Доллар подешевел на рубль в начале торгов пятницы

Интерфакс20 марта в 03:30

Доллар подешевел до 78,16 рубля

Компания20 марта в 03:08
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Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) стал первым из законодателей США, заразившимся коронавирусом.
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В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
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Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Российская газета 12:55
Экономика

Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ»

В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).
Красная весна 07:03
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Назван способ избежать неприятного запаха при употреблении чеснока

РИА Новости 10:59
Политика

Рада планирует собраться на внеочередное заседание из-за коронавируса

Украинский парламент соберется на внеочередное заседание для рассмотрения ряда законопроектов в целях борьбы с распространением нового коронавируса.
ТАСС 15:24
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В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
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Итальянские врачи назвали болезни, повышающие опасность коронавируса

Медики итальянского общества инфекционных и тропических болезней перечислили болезни, увеличивающие риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Газета Кемерова вчера в 13:37
Политика

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
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Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие

Экс-командир «Александра Невского» рассказал о потерянной США атомной подлодке

Американские военные не смогли обнаружить российскую атомную подводную лодку (АПЛ) «Александр Невский» проекта 955 (шифр «Борей») во время ее перехода с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути, сообщил ТАСС экс-командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид.
Lenta.ru 19 марта в 23:33
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек

За последние сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составило 651, сообщает ТАСС.
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Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
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МТС призвала абонентов не выходить из дома

Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE с изменился 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.
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Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Происшествия

Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Газета.Ru 09:16
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

Управлять газотурбинной установкой можно было с пульта в кабине водителя, который мог в любой момент связаться как с аэродромом, так и с экипажем самолета, чей двигатель он запускал.
Автоновости дня 11:05
Армия и оружие

Новейшие корабли украинского флота сравнили с братской могилой

Новые десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали "тяжелой и несбалансированной" техникой.
РИА Новости 16:33
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В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Политика

Зеленский попросил у МВФ больше денег

Зеленский сообщил, что стороны обсудили «увеличение суммы поддержки Украины» в связи с «большими вызовами для экономики» из-за «мировой пандемии», передает ТАСС.
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Французские врачи заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

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Два человека погибли под лавиной на Камчатке

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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
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Марсианский зонд придавил «крота» лопатой

В качестве первой — небольшой ковшик, а усилие прикладывает роботизированная рука на марсианском зонде InSight.
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