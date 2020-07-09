Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Курс рубля вырос к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Курс рубля начал расти к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи в четверг, 9 июля, сообщила Газета.ru. Специалисты уточнили, что курс доллара снизился на 20 копеек. Его стоимость составляет 70,92 рубля.
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Официальный курс евро вырос до 80,41 рубля

Аргументы и Факты07:58

Курс рубля вырос к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Телеканал 360°04:54

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:03

Доллар подешевел

Lenta.ru03:49

Курс доллара снизился до 71,08 рубля, евро вырос до 80,64

ТАСС03:13

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:11

Рубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля

Вести.Ru04:19
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Общество

Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
1,3K
Футбол

Уткин назвал Тедеско психопатом

Уткин назвал Тедеско психопатом, отметив, что тренер не нуждается в помощи врачей. Он лишь подчеркнул его вспыльчивость.
ProstoProSport 12:37
Политика

Жириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы

Коммерсантъ 07:23
2,2K
Общество

В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз

"С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг", - сказано в сообщении.
РИА Новости 16:28
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Политика

В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 07:50
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Общество

Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств

Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 15:43
1
Происшествия

За поддержку курьеров в Петербурге задержали семь активистов

Neva.Today 14:15
4
Политика

Лукашенко выразил готовность перераспределить полномочия в новой Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивает свою готовность к перераспределению властных полномочий в новой редакции Конституции.
Интерфакс 14:56
6
Политика

В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
РИА Новости 13:40
203
Происшествия

Мировой суд взыскал с Ефремова более 117 тысяч рублей

Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тысяч рублей с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.
BFM.ru 15:30
40
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Общество

Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
268
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru 07:07
9
Музыка

Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз

Видеоролик к треку Cadillac собрал почти три миллиона просмотров, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 13:55
14
Общество

Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября

По словам Кравцова, министерство планирует, что дети 1 сентября придут в школу. «Линейки традиционные пройдут», — отметил глава ведомства.
РБК 09:58
3,3K
Баскетбол

Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА

RT на русском 11:36
Общество

Минздрав рассчитывает получить не менее четырех вакцин от коронавируса

В России идет углубленная работа над вакцинами от коронавирусной инфекции.
Телеканал 360° 14:01
44
Общество

Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5

Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
Авто

Макс Ферстаппен: У Red Bull нет причин менять состав

Autosport.com.ru 12:24
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
434
Здоровье

В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, Россия вполне способна избежать второй волны коронавирусной инфекции, если возьмет за образец и в качестве опыта ситуацию в других странах, где вторая волна уже началась.
ToDay News Ufa 06:40
78
Футбол

Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»

Казанский «Рубин» по делу обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
Татар-информ 16:28
Происшествия

Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета и оперативники собственной безопасности главка МВД пришли с обысками в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД в Санкт-Петербурге.
РБК 12:25
31
Шоу-бизнес

Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
Взгляд.ру 14:57
2
Футбол

ЦСКА установил рекорд среди российских клубов в еврокубках

ЦСКА в сезоне 2020-21 примет участие в еврокубках. Московский клуб уже гарантированно закончит сезон в еврокубковой зоне.
Спорт день за днем 15:35
Футбол

Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ

Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
58
Происшествия

Губернатор Хабаровского края Фургал помещен в изолятор

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение.
Общественная служба новостей 15:27
1
Общество

В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
1,2K
Политика

Роскомнадзор передал МВД данные по фейкам СМИ-иноагентов о голосовании

В МВД переданы материалы для привлечения СМИ-иноагентов к ответственности за распространение недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Взгляд.ру 11:55
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