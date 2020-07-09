Курс рубля начал расти к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи в четверг, 9 июля, сообщила Газета.ru. Специалисты уточнили, что курс доллара снизился на 20 копеек. Его стоимость составляет 70,92 рубля.

Курс рубля вырос к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

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