Финансы
Телеканал 360°Курс рубля вырос к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже
Курс рубля начал расти к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи в четверг, 9 июля, сообщила Газета.ru. Специалисты уточнили, что курс доллара снизился на 20 копеек. Его стоимость составляет 70,92 рубля.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
Общество
Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров
У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
Футбол
Уткин назвал Тедеско психопатом
Уткин назвал Тедеско психопатом, отметив, что тренер не нуждается в помощи врачей. Он лишь подчеркнул его вспыльчивость.
ProstoProSport 12:37
Общество
В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз
"С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг", - сказано в сообщении.
РИА Новости 16:28
Политика
В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 07:50
Общество
Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств
Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 15:43
Политика
Лукашенко выразил готовность перераспределить полномочия в новой Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивает свою готовность к перераспределению властных полномочий в новой редакции Конституции.
Интерфакс 14:56
Политика
В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
РИА Новости 13:40
Происшествия
Мировой суд взыскал с Ефремова более 117 тысяч рублей
Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тысяч рублей с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.
BFM.ru 15:30
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз
Видеоролик к треку Cadillac собрал почти три миллиона просмотров, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 13:55
Общество
Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября
По словам Кравцова, министерство планирует, что дети 1 сентября придут в школу. «Линейки традиционные пройдут», — отметил глава ведомства.
РБК 09:58
Баскетбол
Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА
RT на русском 11:36
Общество
Минздрав рассчитывает получить не менее четырех вакцин от коронавируса
В России идет углубленная работа над вакцинами от коронавирусной инфекции.
Телеканал 360° 14:01
Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
Авто
Макс Ферстаппен: У Red Bull нет причин менять состав
Autosport.com.ru 12:24
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, Россия вполне способна избежать второй волны коронавирусной инфекции, если возьмет за образец и в качестве опыта ситуацию в других странах, где вторая волна уже началась.
ToDay News Ufa 06:40
Футбол
Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»
Казанский «Рубин» по делу обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
Татар-информ 16:28
Происшествия
Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге
Сотрудники Следственного комитета и оперативники собственной безопасности главка МВД пришли с обысками в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД в Санкт-Петербурге.
РБК 12:25
Шоу-бизнес
Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова
Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
Взгляд.ру 14:57
Футбол
ЦСКА установил рекорд среди российских клубов в еврокубках
ЦСКА в сезоне 2020-21 примет участие в еврокубках. Московский клуб уже гарантированно закончит сезон в еврокубковой зоне.
Спорт день за днем 15:35
Футбол
Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал помещен в изолятор
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение.
Общественная служба новостей 15:27
Общество
В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
Политика
Роскомнадзор передал МВД данные по фейкам СМИ-иноагентов о голосовании
В МВД переданы материалы для привлечения СМИ-иноагентов к ответственности за распространение недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Взгляд.ру 11:55