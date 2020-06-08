Финансы
Lenta.ruКурс рубля взлетел до максимума
В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 8 июня, курс рубля по отношению к основным валютам взлетел до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 10:57 доллар торговался на уровне 68,23 рубля, а евро — 77,12 рубля.
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 22:56, Ашберн
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Россия и США проведут переговоры по ядерным вооружениям
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В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
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На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
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По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, после возобновления РПЛ в лиге могут отказаться от географического принципа при выборе судей на игру.
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