Финансы

Lenta.ruLenta.ruКурс рубля взлетел до максимума

В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 8 июня, курс рубля по отношению к основным валютам взлетел до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 10:57 доллар торговался на уровне 68,23 рубля, а евро — 77,12 рубля.
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Курсы валют в Беларуси на 8 июня: доллар и евро подешевели

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Представители России и США проведут в июне переговоры по контролю над ядерными вооружениями.
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