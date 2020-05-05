Финансы
КоммерсантъКурс рубля растет на открытии торгов
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Комментарии
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
Умер болевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
РИА Новости 03:22
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Происшествия
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
Здоровье
В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 17 инфицированных COVID-19 – максимальное число с начала тестирования, общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму составило 128, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:54
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Здоровье
В Швеции назвали две основные меры по борьбе с коронавирусом
Власти Швеции в борьбе с коронавирусом опирались только на меры, польза которых имеет научное обоснование.
БИЗНЕС Online 03:04
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 03:57
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
Вести.Ru 03:29
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое
Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49
Шоу-бизнес
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились более 10 тыс. человек
За последние сутки в России выявили 10102 случая заражения коронавирусом, всего в стране заболели 155 370 человек, сообщил оперштаб.
РБК 03:43
Шоу-бизнес
Плющенко ответил на слухи о психическом расстройстве сына
Фигурист Евгений Плющенко дал ответ журналистам, заявившим о наличии у его сына психического расстройства.
iReactor 03:39
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля в провинции Алеппо
Алеппо, Сирия, 5 мая 2020, 08:08 — REGNUM Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВВС Израиля по военным объектам в провинции Алеппо.
REGNUM 01:08
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов
Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета 00:04