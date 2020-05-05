Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс рубля растет на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись ростом рубля.
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Курс доллара опустился ниже ₽74 на открытии торгов

РБК03:27

Рубль поднимается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:12

Курс доллара на Мосбирже снизился на 0,8%, до 74,27 рублей

ТАСС03:07

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:04

Курс рубля растет на открытии торгов

Коммерсантъ03:03

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:22

Рубль заметно укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за растущей нефтью и мировыми рынками

Финмаркет03:29
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,6K
Общество

Умер болевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
РИА Новости 03:22
66
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,7K
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
110
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,1K
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
1,8K
Происшествия

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
425
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
1,5K
Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
1,8K
Здоровье

В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 17 инфицированных COVID-19 – максимальное число с начала тестирования, общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму составило 128, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:54
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
219
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
419
Здоровье

В Швеции назвали две основные меры по борьбе с коронавирусом

Власти Швеции в борьбе с коронавирусом опирались только на меры, польза которых имеет научное обоснование.
БИЗНЕС Online 03:04
21
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
523
Общество

Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ вчера в 19:44
11
Политика

Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы

ТАСС 01:11
443
Общество

В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 03:57
186
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
1,2K
Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
Вести.Ru 03:29
17
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
3,2K
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
284
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,3K
Общество

The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое

Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49
321
Шоу-бизнес

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
1
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились более 10 тыс. человек

За последние сутки в России выявили 10102 случая заражения коронавирусом, всего в стране заболели 155 370 человек, сообщил оперштаб.
РБК 03:43
Шоу-бизнес

Плющенко ответил на слухи о психическом расстройстве сына

Фигурист Евгений Плющенко дал ответ журналистам, заявившим о наличии у его сына психического расстройства.
iReactor 03:39
8
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля в провинции Алеппо

Алеппо, Сирия, 5 мая 2020, 08:08 — REGNUM Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВВС Израиля по военным объектам в провинции Алеппо.
REGNUM 01:08
58
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов

Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
205
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Российская газета 00:04
11
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