Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,6K

Общество Умер болевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. 66

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,1K

Происшествия Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы. 425

Здоровье В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом За прошедшие сутки в Крыму выявлено 17 инфицированных COVID-19 – максимальное число с начала тестирования, общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму составило 128, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 219

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Общество Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. 523

Общество Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов 4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов. 11

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Политика Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19. 17

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Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,3K

Общество The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США. 321

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