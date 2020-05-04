Финансы
КоммерсантъКурс рубля растет на открытии торгов
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Курс рубля на 5 мая 2020 года: доллар упал до 74,26 рубля, евро – 80,99 рубля
Комсомольская правда03:08
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:24, Ашберн
Комментарии
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения
На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
Вести.Ru вчера в 15:38
Кино
Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»
NewInform 02:26
Общество
День Победы: когда русские штурмовали Берлин, улицы были усеяны трупами (The Times, Великобритания) (The Times)
Во время битвы за Берлин нынешнему инженеру на пенсии было 11 лет, и он живо помнит последние недели Второй мировой: он бежал от британских самолетов на бреющем полете, увертывался от русских пуль и видел перекресток, усеянный трупами немецких солдат, с которых успели снять сапоги.
ИноСМИ вчера в 09:12
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Футбол
«Реал» и «Барселона» интересуются «клоном Лукаку»
Набиана называют «клоном Лукаку» из-за схожих физических данных. Также сообщается об интересе к игроку со стороны «Монако» и «ПСЖ».
Все про Спорт ру 02:03
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru вчера в 09:40
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой
РБК вчера в 17:29
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро.
ТАСС вчера в 22:21
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов
Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
Игры
EA Play 2020 пройдет в онлайне 12 июня
Electronic Arts анонсировала дату проведения EA Play 2020. Выставка от компании в этом году пройдет в онлайне из-за коронавируса.
Cyber.sports.ru вчера в 11:27
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Шоу-бизнес
Снимки постаревшего Андрея Губина удивили его поклонников
Фото постаревшего артиста очень удивили его поклонников. В апреле "мальчику-бродяге" исполнилось 46 лет.
OAnews 03 мая в 14:50
Здоровье
В одной из больниц Новокузнецка введён карантин из-за коронавируса
Сообщается, что с 1 мая и до особого распоряжения часть стационарных отделений новокузнецкого филиала областного кардиодиспансера по улице Кузнецова, 35 переведены на карантин.
Новокузнецк.ру 02:44
Технологии
Русскоязычного хакера поймали на продаже 500 тысяч аккаунтов Zoom
Как уточняет издание "контрольную закупку" более 500 000 логинов, для приложения видеоконференцсвязи Zoom совершили эксперты по кибербезопасности Cyble, так как некоторые выставленные на продажу учетные записи принадлежали клиентам этой компании, поэтому проверить их подлинность не составило труда.
Московский Комсомолец 03 мая в 16:43
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
Соловьев рассказал о недвижимости в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости вчера в 05:22
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Общество
В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин
Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
REGNUM 03:07
Общество
Число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза
В период с 10 апреля в России в 2,5 раза выросло число обращений о домашнем насилии.
Вечерняя Москва вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Происшествия
На фабрике в Ленинградской области произошел пожар
Известия вчера в 18:13
Общество
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс, на борту которого находятся граждане России, столкнувшиеся с проблемами при попытке вернуться на родину из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 00:38