Inc-news.ruКурс турецкой лиры к доллару за день рухнул на 17%Нацвалюта Турции обвалилась после решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана о смене главы Центробанка. Курс турецкой лиры по отношению к доллару упал за сутки на 17%.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuInc-news.ruРЕН ТВПятый каналPiter.tvPiter.tvВести.RuТелеканал Санкт-ПетербургПятый каналРЕН ТВВести.RuМой БрянскИзвестияМосква 24Piter.tvРЕН ТВНТВПодробнее о событииАналитики оценили влияние рухнувшей лиры на курс рубляПРАЙМ23:04Турцию ждет новый валютный кризисProfinance.ruвчера в 10:01Турецкая лира рухнула на 17%Росбалт21 марта в 15:36Эксперты спрогнозировали валютный кризис в Турции после смены главы ЦБРИА Новостивчера в 02:55Турецкая лира рухнула после увольнения главы ЦБLenta.ruвчера в 01:46Турецкая лира рухнула на 15% по отношению к доллару СШАИА Красная Веснавчера в 01:09Давление на российские активы в течение текущей недели, скорее всего, сохранится - Альфа-банкФинмаркетвчера в 07:01Показать ещёОценить76КомментироватьПоделиться