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Inc-news.ru

Курс турецкой лиры к доллару за день рухнул на 17%

Нацвалюта Турции обвалилась после решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана о смене главы Центробанка. Курс турецкой лиры по отношению к доллару упал за сутки на 17%.В источнике

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