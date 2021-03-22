Нацвалюта Турции обвалилась после решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана о смене главы Центробанка. Курс турецкой лиры по отношению к доллару упал за сутки на 17%.

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