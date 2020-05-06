Экономика
REGNUMКурс турецкой лиры упал до рекордного минимума
Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu. Лира потеряла примерно 1%, курс лиры — около 7,25 за один доллар США.
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Политика
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента
"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
Политика
Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором
Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
РИА Новости 16:38
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Шоу-бизнес
Располневшая Кристина Асмус устроила «грязные» танцы
Добродушные фолловеры стали подсказывать взрослой женщине, что так Асмус эпатирует публику, и "грязные" танцы артистки нравятся всем.
Слово и Дело 12:42
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Игры
В Сети появился сюжетный трейлер The Last of Us Part II
NewInform вчера в 13:13
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российских границ
Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
Газета.Ru 17:02
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
Наука
Доказана способность коронавируса передаваться половым путем
Китайские ученые подтвердили, что коронавирус способен передаваться половым путем.
Lenta.ru 17:15
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Общество
Собянин: Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений
Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.
Росбалт 06:19
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета
Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск вчера в 06:30
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
RT на русском 13:10
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Наука
Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме
Китайские ученые создали прототип двигателя, который работает на воздушной плазме — ионизированном газе, который существует в природных условиях на поверхности.
Новые Ведомости 04:03
Футбол
Головин, Мбаппе и Неймар вошли в сборную сезона Лиги 1
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную Лиги 1 сезона-2019/20.
Metaratings 05 мая в 10:25
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала поклонникам в Instagram.
РЕН ТВ 15:04
Игры
Microsoft запустила лавину мощных игровых трейлеров для нового Xbox
Российская газета 12:59
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09