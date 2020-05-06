Экономика

REGNUMREGNUMКурс турецкой лиры упал до рекордного минимума

Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu. Лира потеряла примерно 1%, курс лиры — около 7,25 за один доллар США.
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Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором

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Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

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В Сети появился сюжетный трейлер The Last of Us Part II

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США показали корабли НАТО около российских границ

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Китайские ученые подтвердили, что коронавирус способен передаваться половым путем.
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Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета

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Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме

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Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
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Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
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Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой

Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала поклонникам в Instagram.
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Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
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Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

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